Viveiro destinará 4.000 mascarillas da Deputación a persoal municipal e veciños

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 25/04/2020 16:30 h

O Concello de Viveiro destinará as 4.000 mascarillas entregadas este venres por parte da Deputación Provincial de Lugo tanto ao persoal municipal como a todos os veciños e veciñas que Viveiro que teñan que realizar xestións nas dependencias municipais, para que poidan acceder a estas instalacións con tranquilidade e seguridade.

A decisión tomouse tendo en conta que é necesario prepararse para o momento no que remate o confinamento actual e poidan reabrirse as instalación municipais, co obxectivo de que a súa reapertura poida realizarse con todas as garantías de seguridade e protección.

Por outra parte, a través da iniciativa solidaria posta en marcha polo Concello para a confección de mascarillas e á gran labor dos voluntarios e voluntarias que se sumaron a este proxecto, así como de todas aquelas persoas que doaron o material ou se encargaron da súa distribución, o concello repartiu xa cerca de 7.000 unidades.