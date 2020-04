«Yo era de las personas escépticas, que pensaba que esto solo pasaba en China»

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Viveiro 25/04/2020

«No me lo creía. Yo era de las personas que estaba muy escéptica con todo esto, que pensaba que esto solo pasaba en China y todo me parecía muy exagerado. No imaginé que fuera de esta magnitud», cuenta sor Teresa, directora de Betania, una de las dos residencias de ancianos de Viveiro, donde se han vivido semanas de mucha tensión, incertidumbre e incluso miedo debido al coronavirus. Cómo hacerle frente desde una residencia en la que viven alrededor de 115 usuarios con edades comprendidas entre los 60 y los 100 años a una pandemia que ha provocado la muerte a miles de ancianos en el país, ha sido el gran reto. «Lo pasamos mal los primeros días. Hasta que pusimos todo al ritmo que nos decían, había mucho nerviosismo, y desde entonces siempre vigilancia y contención, pero con serenidad», manifiesta la religiosa, que lleva seis años al frente de Betania. En esas semanas, el centro ha registrado cinco positivos: el de una monja, que permaneció aislada en su cuarto y ya está recuperada, y el de cuatro residentes. De ellos, dos contrajeron el covid-19 mientras estaban hospitalizados en Burela por otras patologías (uno de ellos falleció), y otros dos fueron derivados a la residencia Porta do Camiño de Santiago. De estos, uno regresó hace unos días curado. La alegría fue inmensa.

«El pánico que te entra es tremendo»

«Cuando te dicen, ‘es positivo’, el pánico que te entra y el muro que levantas psicológicamente es tremendo. Por ejemplo, con la hermana que dio positivo y estábamos conviviendo, si no lo sabes, se hubiera recuperado si más. Otra cosa es cuando presentan síntomas, una fiebre, una dispnea..., pero de no ser así, ¡cuántos catarros hemos tenido en febrero e incluso neumonías agudas que se han tratado como siempre, pero sin tener esa precaución, y se han recuperado y no ha pasado nada!», reflexiona sor Teresa, que nació hace 64 en Castañeda, Arzúa. «El pueblo donde nació Ana Kiro», sonríe. En Betania intentan que los ancianos mantengan las distancias en los comedores o salas comunes o no compartan habitación para ver la tele, por ejemplo... «Distanciarlos ha costado un poco, pero ahora ya lo llevan mejor porque en casa hay una normalidad», apunta sor Teresa, que indica que el contacto con las familias es diario.