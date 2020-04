Balseiro informa al comercio de A Mariña sobre las ayudas inmediatas de la Xunta

0

viveiro / la voz 24/04/2020 20:56 h

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, se reunió este viernes por videoconferencia con las distintas asociaciones que agrupan al comercio de A Mariña «para trasladarlles -explicaba- as principais medidas de apoio que está a artellar o Goberno galego para axudar ao sector a afrontar as consecuencias económicas derivadas da actual crise sanitaria».

En este encuentro telemático estuvieron presentes representantes de la Federación de Comercio da Mariña, CCHV de Viveiro, CCA Ribadeo-ACISA, CCA Burela y ACIA de Foz. También participó la jefa territorial en Lugo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, Pilar Fernández, y personal técnico del Igape.

Balseiro destacó «a liña de apoios para facilitar liquidez inmediata a autónomos e pemes. A Xunta, a través do Igape, permite acceder a préstamos de entre 3.000 e 200.000 euros para cubrir os seus gastos correntes, facturas, pago de salarios ou de alugueiros, entre outros. A Xunta bonificará o 100% dos tipos de interese», señaló.

«Por outra banda, a Administración autonómica tamén aprobou o aprazamento das cotas de amortización e xuros dos préstamos formalizados coa Xunta ?a través do Igape e XesGalicia? e aprazou o pago de distintos impostos de xestión autonómica, como é o caso de actos xurídicos documentados. Tamén se avaliou a medida que servirá para adiantar parte da nómina aos traballadores afectados por expedientes de regulación temporal de emprego (Erte) xa aprobados por parte da Administración autonómica pero que agora están á espera de que o Goberno lles pague as súas prestacións. A Xunta avalará o adianto de 1.500 euros por traballador, cun tope mensual de 750 euros, ata o momento en que se produza o pago da prestación estatal pendente», explicó ayer Balseiro.

Destacó que «as medidas económicas que está a arbitrar o Goberno galego para tratar de facer fronte aos efectos da crise sanitaria parten do diálogo e do consenso e teñen como obxectivo máis inmediato dar liquidez ás empresas e ás familias, pensando ao mesmo tempo no futuro».

