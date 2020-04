0

La Voz de Galicia Lucas Requejo

23/04/2020 11:30 h

Pasemos á acción. Hoxe e en vindeiras semanas vou compartir con vós pequenas aprendizaxes que prometín. Consellos e recomendacións onde economía e ecoloxía se dean a man. Pequenas accións que se poden converter en grandes cambios para vós, para os vosos e para o planeta. A auga.

Eco_loxía. O coñecemento da casa (oikos/eco). Canto do noso corpo é auga? Entre un 60 e un 70 % somos auga. O cerebro, por exemplo, é un 83 % auga, mentres que o corazón é un 75 %, e os ollos nada máis e nada menos que arredor dun 95 % son auga.

Canto do noso planeta é auga? Arredor dun 70 % do planeta Terra é auga, Vaia paradoxo! Igual deberiámoslle ter posto o nome de planeta Auga, non credes? Dese 70 % un 97,5 % é auga salgada, e o 2,5 % restante auga doce. Desta última é da que obtemos a auga que bebemos, coa que confeccionamos a grande meirande dos útiles que fabricamos etc. En definitiva, o noso estilo de vida depende dese 2,5 %, e non da auga do mar.

Que auga consumimos? A que sae pola billa? A da fonte? A que mercamos embotellada en plástico? En vidro? A que filtramos coa botella especial? A que fervemos na casa? Moitas preguntas, verdade? Sexa cal sexa a que elixamos como consumo, sempre estaremos a facelo dese 2,5 % que comentabamos. Non debemos esquecer un dato moi relevante: por cada litro de auga embotellada, a industria precisa tres litros.

Eco_nomía. A xestión da casa.

Así que primeira aprendizaxe de xestión: valoremos e coidemos o que temos, xa que igual non dura infinitamente, como parece polos nosos comportamentos. Segunda aprendizaxe: consumide a auga que coide da vosa saúde sen esquecer a do planeta.

*Requejo é emprendedor social e colabora en Radio Voz.