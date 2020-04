En pocos días concluirá la reforma de la calle Rosalía de Castro de Burela

0

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 22/04/2020 21:21 h

El alcalde Alfredo Llano y el edil Ramiro Fernández visitaron las obras de las calles Rosalía de Castro y do Hórreo, y las de asfaltado en la estación de autobuses. Concluidos los trabajos en la Rúa do Hórreo, calculan que la calle Rosalía de Castro quedará lista en dos o tres días. El concejal indicó que «a previsión é que neste ano, con cargo ao Plan Único, sigamos avanzando na contorna do parque Rosalía de Castro, no seguinte cruce que ven a continuación desta obra que fixemos. Ademais de aproveitar para mellorar a estética da nosa vila tamén procedemos a mellorar esas redes de pluviais e residuais. Supoñen a mellora do saneamento e do funcionamento da depuradora, que xa sabemos que é precario. Agardamos que nos vindeiros meses se poida empezar coa licitación da nova depuradora».