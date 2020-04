El fútbol mariñano debate si deben premiar a los mejores con un 70% jugado o anular la competición

0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

19/04/2020 21:34 h

El fútbol mariñano se debate entre premiar a los mejores con un setenta por ciento de la competición disputada o anular lo ocurrido hasta ahora en las ligas cuando se decrete el más que previsible cierre anticipado del deporte aficionado. Con el deporte parado por el estado de alarma que ha provocado el COVID-19, el debate está servido en el seno del fútbol mariñano. La Voz testó la opinión de los 16 entrenadores de equipos federados en la comarca para conocer su punto de vista.

Las posturas fueron casi unánimes respecto a las posibilidades de terminar la liga. 14 de los 15 técnicos consultados -Andrés Bouza (Pontenova) prefirió no participar- coincidieron en que será imposible terminar las competiciones. Solo Julio Castro, el preparador del Mondoñedo, se aventuró a dibujar una posibilidad: «Sempre e cando deixen xogar a finais de maio, aínda que nos metamos en agosto, pois nestas categorías podrías alargar o inicio da 2020-21 sen problema, e ir axustando ese alargamento paulatinamente suspendendo copas ou aumentando grupos nas ligas».

Sus homólogos en los banquillos de la comarca alegaron que hará falta una pretemporada de al menos tres semanas, que muchos futbolistas trabajan durante el verano y que la expansión del virus todavía es muy incierta para hacer este tipo de cábalas.

De todas las posibilidades ofrecidas para un cierre anticipado de las ligas, hubo dos que igualaron con cinco apoyos: anular toda la temporada, sin ascensos ni descensos, como ya han decretado en otros países; y la propuesta de la federación de conceder ascensos y no descensos para reformar las ligas del próximo curso. Los otros cinco dudaban entre varias opciones o simplemente aceptan la resolución que se tome sea cuál sea. «As solucións son boas ou malas dependendo das circunstancias de cada equipo. Só espero que atopen una solución boa para as categorías non profesionais, porque a este paso moitos acabarán desaparecendo», analizó Jaime Méndez (Burela).

José Manuel Teijeiro, el entrenador de un Iberia en puestos de descenso en Segunda Galicia, se fija en lo que han hecho otros países para razonar que lo más lógico es anular la liga. «Só daría os ascensos ou descensos que xa sexan matemáticos, como o caso do Bóveda por exemplo», dice. A esa corriente se suman Javi Chinchón (el técnico de un Foz que era colista en Preferente) y Rafa Casanova (Ribadeo): «Creo que os méritos e deméritos deben gañarse ata o final no verde». «Ningunha decisión que tomen é totalmene xusta», concuerdan Jandri Rego (Folgueiro) y Julio Castro: «Anular o curso é igual de inxusto para todos, así que é o máis equitativo».

A favor de la corriente federativa que concedería ascensos y no descensos, en cambio, se sitúan Chusky (cuyo Viveiro subiría a Tercera), Suso Martínez (que ascendería al Alfoz a Primera Galicia), Bruno Gómez (Xove Lago), Jaime Pérez (Candelaria) y Carra (San Ciprián). Este último matiza que su equipo, igualado a puntos con el Pontenova en la segunda plaza de Segunda Galicia, subiría según las reglas de la federación por ganar el duelo directo. Todos ellos se apoyan en que han transcurrido más de dos tercios de la liga. «Anularlo todo sería una burrada, cargarse ocho meses de trabajo de muchos equipos», subraya un Chusky que, no obstante, apunta que lo mejor sería completar la liga, cuando sea, «pero en estas condiciones es imposible».

Piden que haya ascensos:

Chusky (Viveiro CF, Preferente Galicia): «Con un 70% de liga jugada, anularlo todo sería una burrada. Supondría cargarse el trabajo de ocho meses»

Bruno Gómez (UD Xove Lago, Primera Galicia): «Al no acabar las ligas, siempre va a haber alguien perjudicado, pero creo que lo menos injusto es dar ascensos»

Suso Martínez (CD Alfoz, Segunda Galicia): «Van dos tercios de la liga, lo más justo es que haya ascensos»

Carra (CD San Ciprián, Segunda Galicia): «Hai que antepoñer a saúde a acabar a liga. O máis normal sería cobrar os ascensos»

Jaime Pérez (SD Candelaria, Segunda Galicia): «Rematar a tempada é impensable. Eu daríaa por acabada e concedería ascensos»

partidarios de anular las ligas sin ascensos ni descensos:

Rafa Casanova (Ribadeo FC, Preferente Galicia): «Creo que os méritos e deméritos deben gañarse ata o final no verde. O máis xusto é anular as ligas»

Javi Chinchón (CD Foz, Preferente Galicia): «O menos dañino para o fútbol sería anular as ligas sen ascensos nin descensos. Non van poder completarse»

Jandri Rego (UD Folgueiro, Primera Galicia): «Ao non rematar as ligas, ningunha opción é xusta, isto nunca pasou. Eu penso que o mellor é anular»

José Manuel Teijeiro (Iberia CF, Segunda Galicia): «Ningunha solución é xusta. Eu anularía todo, como outros países. Só daría os ascensos e descensos que xa son matemáticos»

Julio Castro (Mondoñedo, Segunda Galicia): «De dar por acabada a tempada, toda decisión sería inxusta. Anular o curso é igual de inxusto para todos , e por tanto o máis equitativo»

Dudan o ven positivas varias opciones:

Diego Rego (ED Lourenzá, Primera Galicia): «Mentras non haxa unha vacina os deportes de equipo témolo crú. O mellor sería anular ou reanudar cando se poida».

Jaime Méndez (SD Burela, Primera Galicia): «Só espero que atopen unha solución boa para as categorías humildes, porque moitos clubs van desaparecer»

Fran Vázquez (Celta Barreiros, Segunda Galicia): «Calquera decisión perxudicará a uns ou outros. Nós aceptamos o que decidan, por sorte estabamos na zona cómoda»

Martín Rodríguez (Celeiro Club del Mar, Tercera Galicia): «Anular ou dar ascensos e tamén descensos sería o mellor. Forma parte do deporte cumprir ou non cumprir obxectivos»