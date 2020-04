Piden que se dote de protección a quienes inician este lunes la jornada laboral

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 11/04/2020 20:57 h

«Á vista de que este luns se reiniciará parte da actividade económica despois do parón de dúas semanas como medida para frear a expansión do COVID-19, o BNG da Mariña pídelle á Xunta que estableza as medidas para garantir o acceso aos equipos de protección a todas aquelas persoas que teñen que saír dos seus domicilios cando aínda segue en vigor o estado de alarma e a obriga de confinamento».

Es un comunicado emitido este sábado por el BNG de A Mariña pidiendo que se dote de material de protección a toda la gente de la comarca que retoma este lunes su jornada laboral para evitar contagios.