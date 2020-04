CCHV lanza en Viveiro una tarjeta regalo virtual para canjear tras el confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Y.G.

VIVEIRO / LA VOZ 09/04/2020 20:01 h

«Estes días de confinamento non deixamos de ver a través das redes sociais un montón de xente que está de cumpreanos, aniversarios, onomásticas ou calquera outro tipo de celebración e non teñen posibilidade de mercar un agasallo ó estar as tendas pechadas. Por iso poñemos en marcha a Tarxeta Regalo CCHV que será moi doada de adquirir». Es la nueva iniciativa enmarcada dentro de la campaña de dinamización del comercio local que impulsa el Centro Comercial Histórico de Viveiro, tal y como anunciaba su gerente Isabel Méndez. Y así funciona, tal y como explica: «Trátase dunha tarxeta virtual e para mercala a persoa interesada pode poñerse en contacto coa asociación a través do mail gerencia@viveirocentro.com ou no WhatsApp 650506717, indicar o importe que desexe e a persoa á que vai dirixida a tarxeta regalo». Son persoalizadas, además, y se remiten por correo o WhatsApp al agasajado. «Unha vez que se levante o estado de alarma e poidamos voltar á actividade -aclaran en el comunicado- a agasallada poderá pasar polas nosas oficinas» y canjear el importe por vales de compra a gastar en los establecimientos asociados del CCHV.

«Agora máis que nunca, hai que apostar por mercar no comercio local. As grandes plataformas on line non van vir a dar traballo ós nosos amigos, veciños, familiares, etc senón que serán os autónomos ou pequenos empresarios os que seguirán loitando día tras día por manter os seus negocios abertos», finaliza.