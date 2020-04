Indignación

0

La Voz de Galicia M. I. Balsero

04/04/2020 20:49 h

Mi pareja trabaja en un Concello de A Mariña, vive con sus padres mayores, uno de ellos con Alzhéimer y su madre estuvo en el hospital debido a una ciática que la mantuvo en cama dos semanas. Mi pareja quería que le dieran una baja para poder cuidarlos y no hubo manera, o pides una excedencia que fue lo que me dijo el señor (por llamarlo de alguna manera), con la cual no cobrarás ni un euro, o los dejamos solos desde las 7 de la mañana hasta las 15.30, sin comer y sin darles sus medicamentos. La misma contestación de la médica de cabecera. Me pregunto, ¿qué hacer si vives con tus padres mayores que dependen de ti? ¡Dejarlos morir! O ponerlos en peligro por probable contagio, es injusto y esta misma situación la viven muchas personas en sus casas.