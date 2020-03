«Muchos mariñanos no podrían cobrar este mes sin el trabajo de las oficinas de empleo»

0

La Voz de Galicia

30/03/2020

La crisis del coronavirus está poniendo a prueba la fortaleza de la sociedad en muchos aspectos. La labor de sanitarios, transportistas o limpiadores está resultando imprescindible, al igual que la del personal de las oficinas de empleo de la comarca, que estos días trabaja contrarreloj para tramitar, entre otros, las prestaciones de los cientos de mariñanos que ya se han visto afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs). «Sin el trabajo de las oficinas de empleo, muchos mariñanos no tendrían dinero para pagar la compra, el agua o la luz este mes: no podrían cobrar», subrayó este lunes el director de la Oficina de Emprego de Burela, Julio García-Gabilán Sangil. De los 11 trabajadores que hay en el dispositivo (parte dependen de la Xunta de Galicia y parte del Estado porque las competencias en material laboral están distribuidas), 4 continúan yendo estos días a la oficina situada en la calle Pardo Bazán «pese al riesgo de contagiarse» al tener que abandonar sus domicilios, mientras que siete desarrollan su actividad desde casa con el teletrabajo.

La prioridad estos días es enviar de manera urgente la información relativa a las personas afectadas por los citados expedientes al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo), del que depende el cobro de las prestaciones. «Es un esfuerzo tremendo, una situación tremenda, porque a los que están con el teletrabajo vamos enviándoles remesas con los datos de la gente que cada empresa envía al ERTE, y están conectados a sus ordenadores, sus teléfonos...», señala García-Gabilán, que reconoce el aumento de carga de trabajo que están teniendo muchas gestorías. «Pero las gestorías no gestionan los ERTEs, nos envían la relación de personas de cada empresa, por eso que, por mucho que ellas trabajen, si el tema en las oficinas de empleo no está agilizado y no se hace bien, la gente no va a tener dinero a fin de mes», agregó.

Revisarán y controlarán cada caso

En ese sentido, destacó que las administraciones revisarán caso a caso y trabajador a trabajador los expedientes que se tramiten estos días. Con dos objetivos: que no haya fraude y que los derechos laborales estén cubiertos. «El Gobierno ha recordado clarísimamente que por el COVID-19 no se puede despedir a nadie, y se va a controlar todo», finalizó.