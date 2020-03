Pescada polo aberto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel Vila

23/03/2020 20:47 h

Dixo Doña Teodora que non quería máis que un pouco de pescada cruda polo aberto, e de postre unha culler de sal i un vasiño de licor café», escribe Cunqueiro en Merlín e Familia. Esta dona Teodora era unha serea grega que tivera amores cun vizconde portugués e, tralo pasamento do galán, foi á casa de Merlín para que este lle tinguira de loito as escamas da cola, que pensaba esta serea ingresar nun mosteiro para as da súa especie que se atopa asolagado na lagoa de Lucerna.

Non podía máis que ser estranxeira quen comía a pescada crúa, que se ben os galegos sempre mostraron unha especial predilección por este peixe, nunca manifestaron o máis mínimo interese por consumilo cru. Do mar e cru, os galegos o único que comemos por regra xeral son algúns moluscos, coma ostras, ameixas, berberechos ou navallas, que por este nome se coñecen na Mariña de Lugo, e penso que tamén no norte da provincia da Coruña, o marisco que noutras zonas de Galicia se chama cadelucha, inda que ultimamente vai se impoñendo en moitas parte do país o nome castelán: coquina.

Tres cuartos de século despois de que Cunqueiro escribise sobre a serea grega comedora de pescada crúa, as influencias xaponesas trouxeron ata nos o consumo de peixe cru, inda que continúa tendo un carácter residual e nos domicilios dos galegos segue a consumirse o peixe máis cociñado da conta, o que ás veces o converte en puro estropallo para desesperación dos cociñeiros máis novos, que levan un par de décadas tentando ensinarnos a comer o peixe menos cociñado, máis celmoso, pero os avances na materia son lentos porque se enfrontan a atavismos e tabús culturais que no mundo da gastronomía son moitos. Para un galego comer caracois ou formigas é noxento. Tanto como o polbo para os naturais doutros países.

E mentres debatemos se probar ou non a pescada crúa de dona Teodora, vai a principal cadea de distribución española e anuncia que deixa de vender pescada galega e do Gran Sol por cousa do anisakis, cargando sobre o noso peixe o problema que supón o parasito, como se outras especies e outras procedencias non o padeceran tamén. Aos consumidores semella que non nos importa que mexen por nos, que nestes días de colas ante os supermercados as máis grandes que se ven son, precisamente, nas portas desa cadea de distribución.

http://colineta.com/Cunqueiriana/es/