La décima edición de la Camovi se pospone para el 2021

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 22/03/2020 19:21 h

La décima edición de la Camovi se celebrará finalmente en el 2021, y no el 26 de abril de 2020. «Debido al actual momento que estamos viviendo provocado por la pandemia del coronavirus, hemos decidido cancelar esta edición prevista para el 26 de abril, así como todos los actos paralelos que estaban programados y el próximo entrenamiento (que iba a realizarse este domingo 29 de marzo)».

Los organizadores de la carrera de montaña por los montes de Viveiro explican que es una decisión «dura, pero muy meditada y consensuada con el Concello de Viveiro» y afirman que prefirieron cancelar y no aplazar para no perjudicar a otras competiciones. «Es un duro revés por todo el trabajo realizado y los preparativos que esta X Edición tenía en marcha, pero todo lo andado no caerá en saco roto y se llevará a cabo en la edición 2021 con más fuerza y energía», añaden.

Championchipnorte deolverá el dinero de la inscripciones a quienes ya se apuntaran a las carreras de 42, 21 y 10 kilómetros, además de a la andaina o la prueba de relevos.