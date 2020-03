La Policía Local de Burela encinta las fuentes públicas para evitar desplazamientos por el COVID-19

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Burela / La Voz 20/03/2020 11:41 h

La Policía Local de Burela ha encintado las dos fuentes públicas que existen en el municipio para evitar desplazamientos en plena crisis sanitaria por el COVID-19. Indican que, en las últimas jornadas, muchos vecinos estaban utilizando los manantiales de disculpa para salir de casa varias veces al día, tanto a pie como en coche. Las fuentes afectadas son las de Vila do Medio y O Cantiño. Los municipales señalan que el agua de la traída municipal es potable siempre, mientras que la de los manantiales no ofrece garantías sanitarias. Por otro lado, las mismas fuentes indicaron que hoy viernes, día de mercado, que ha sido cancelado mediante un bando municipal, no ha habido incidencias puesto que ningún vendedor se acercó a la zona para instalarse.