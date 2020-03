Sin actividades formativas ni movilidad entre países, también para Apaga con sede en Ribadeo

0

18/03/2020 15:22 h

La Asociación de Profesores de Automoción de Galicia también ha suspendido «todas as actividades formativas programadas para as vindeiras semanas e que se ían desenvolver en Ribadeo a na Coruña, debido ao estado de alarma decretado polo Goberno do Estado o pasado domingo".

"Agora toda a programación prevista para vindeiras semanas queda en suspenso. Unha vez que a crise sanitaria que estamos a padecer se normalice tentaremos ver como queda todo e reprogramar as actividades que tiñamos previsto desenvolver ata finais do mes de maio tanto en Ribadeo como na Coruña” (Álvaro Doural, presidente de Apaga)

Además de la parte formativa, la movilidad de alumnos y profesores a otros países se está viendo afectada, y tampoco se recibirán durante esta situación de crisis por el Covid-19 visitas en Ribadeo. Se están anulando, como confirmó Doural. "Estamos analizando cándo realizalos e barallamos como datas, si fose posible, a partires do vindeiro mes de setembro. Iremos vendo pouco a pouco”, finalizó en un comunicado.