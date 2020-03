Las peluquerías no abrirán en A Mariña ni en el resto de Galicia

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Viveiro / La Voz 16/03/2020 12:41 h

Es tradición que muchas peluquerías cierren los lunes por la mañana para dejar descansar a sus trabajadores, pero en esta ocasión tampoco abrirán por la tarde. Este domingo, profesionales del sector de toda Galicia y de Asturias hicieron un llamamiento masivo para que ninguna peluquería ni ningún salón de belleza funcionase desde este lunes, primer día laborable con las medidas del estado de alarma decretado por el Gobierno central en vigor para luchar contra el coronavirus. Criticaban que el Ejecutivo las considerase ahora un servicio «de primera necesidad» cuando hasta ahora las consideraba un servicio «de lujo», con el IVA al 21%. «Nos dicen que no salgamos de casa porque hay que parar el coronavirus y nos piden que la gente que tiene un trabajo de primera necesidad que guarde una distancia de seguridad prudente, pero nosotros somos un gremio que trabajamos a 20 centímetros de un cliente y no sabemos si está infectado o no, ni tampoco si nosotros estamos infectados o no», señaló entonces la peluquera Ángeles Salgueiro, propietaria de un salón de belleza en Viveiro, y una de las primeras integrantes de un grupo que este lunes a mediodía integraba ya a más de un millar de profesionales del sector.

El domingo por la tarde, después de las críticas y la lucha emprendida por el gremio, el Gobierno central rectificaba la medida, al indicar que, mientras dure la crisis sanitaria por el COVID-19, los profesionales de la peluquería solo podrán prestar su servicio a domicilio a personas vulnerables. Una atención que valoran desde el sector. «Al igual que lo de antes era una injusticia, hoy no lo es, es una cuestión de solidaridad en este momento», manifiesta Salgueiro.

Críticas a empresarios que dan vacaciones a los trabajadores en este momento

Por otra parte, desde el movimiento señalan que «es ilegal» dar vacaciones en este momento a los empleados; una práctica que, al parecer, están realizando algunos empresarios. «Los empleados están en casa, como nosotros, no están de fiesta ni disfrutando de playas paradisíacas», sostienen.