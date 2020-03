Los Concellos de Foz y Ribadeo solo realizan trámites vía telefónica y telemática

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 16/03/2020 11:33 h

El alcalde de Foz publicitó una resolución en la que informa que, ante la incidencia del coronavirus y atendiendo a las recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Presidencia en las que se procede a la suspensión de los plazos procesales y administrativos, desde hoy, día 16, y hasta el 30, se procederá al cierre de todos los edificios administrativos. "Todos os trámites deberán facerse vía telemática o telefónica. Só en casos moi xustificados e con cita previa, segundo a valoración do técnico, poderase atender a unha soa persoa por quenda”, informan desde el consistorio focense, que aporta los siguientes datos de contacto (oficinas generales, 982 140 027; registro por sede electrónica: https://concellodefoz.sedelectronica.es; Servizos Sociais, 982 133 566; Medio Ambiente: 982 133 159; RadioFoz, 982 141 777). El regidor Francisco Cajoto apela a la responsabilidad ciudadana para respetar las indicaciones del estado de alarma y recuerda que el teléfono de atención sanitaria para cualquier cuestión relacionada con el COVID-19 es el 900 400 116: "Só en casos de urxencia se deberán comunicar a través do 061 e non acudir aos centros de saúde”. También agradece la colaboración de cuantos cumplen con el confinamiento en sus viviendas, "xa que o esforzo individual terá como resultado o ben e a saúde de todas e todos”.

Por su parte, desde el Concello de Ribadeo, el alcalde emitió un decreto en el que se recoge que la atención a los vecinos solo se prestará de forma telefónica y telemática:"A atención presencial queda reservada unicamente para as urxencias. Os teléfonos que estarán operativos no Concello serán o 982 120 701 e o 982 128 650; no caso dos Servizos Sociais estes serán atendidos no 982 120 808 e a Policía Local, no 689 55 00 55. Hai tamén unha dirección de correo electrónico para que as veciñas e os veciños se poidan comunicar co Concello: ribadeo@ribadeo.org". La resolución de la alcaldía declara como servicios públicos municipales esenciales con carácter inicial y susceptibles de ampliación o modificación posterior en virtud de la evolución de la situación: el registro general, el padrón de habitantes, la Policía Local, Servizos Sociais, brigada municipal de vías y obras, recogida de basura y limpieza viaria, electricidad e iluminación pública, registro telemático de facturas y pago a proveedores, entre otros. El decreto de la alcaldía entra en vigor hoy, lunes 16.

Desde el Concello de Barreiros también decretaron servicios básicos para su funcionamiento y la atención al ciudadano en los servicios esenciales, que será únicamente telefónica y telemática. "A atención presencial será unicamente motivada por razóns de urxencia e para isto precisará cita previa, a través do teléfono 982 124 002 e correos electrónicos que se porán a disposición da cidadanía o día 16 de marzo na páxina web do concello", informan desde el Concello.