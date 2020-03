Viveiro suspende la ORA y anuncia el cierre del párking subterráneo salvo para usuarios con tarjeta

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 14/03/2020

«Dentro das medidas para facer fronte ao coronavirus, as instalacións do aparcadoiro subterráneo de Viveiro, xestionado por aparcadoiros A Mariña, permanecerán pechadas ata novo aviso». Es el mensaje trasladado ayer por el Concello de Viveiro, indicando que habrá excepciones. «Os usuarios que teñen os seus vehículos dentro de forma habitual poden seguir utilizando as súas tarxetas para entrar e saír das instalacións. Se teñen calquera incidencia, poden chamar ao número de teléfono 650 75 18 20». Además, desde el Concello informan que estos días y hasta nuevo aviso tampoco funcionará la zona ORA.