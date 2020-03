Aumentan las quejas por los desplazamientos desde otras comunidades a la comarca por miedo al COVID-19

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 14/03/2020 21:30 h

«É necesario blindar o territorio galego, que non haxa entradas nin saídas de persoas no ámbito autonómico, e naqueles lugares onde hai unha alta concentración de persoas chegadas de territorios cunha clara expansión do virus que se limiten os movementos para evitar esa expansión porque sería a peor das noticias para o país». Lo pedía este sábado por la mañana la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ante la propagación del coronavirus. Pontón reforzaba así el mensaje lanzado el viernes desde el Concello de Foz, que apelaba a los residentes no habituales a que pasaran los próximos días en sus residencias habituales y, en caso de desplazamiento les recomendaba, como a los vecinos, «que estén na casa o maior tempo posible». También el viernes, el Concello de Viveiro se sumaba a la misma petición y lo publicitó en sus redes sociales.

Al margen de anécdotas, no hay constancia de incidencias a destacar durante el día de ayer en la comarca. En algunos municipios, como el de Barreiros, hubo que informar a unos usuarios de la prohibición de usar unas instalaciones deportivas y desde el Concello de O Valadouro también se supervisó que no se celebrara el mercado semanal del sábado. Dos vendedores fueron apercibidos, pero finalmente se retiraron, según confirmaron fuentes oficiales.

Anécdotas y alternativas

Al mismo tiempo que hubo quien acudió a negocios abiertos a tomar café porque en algunos tenían máquina de vending y los bares estaban cerrados, hay profesores de yoga y de talleres que se plantean utilizar internet y dar clases por skype.