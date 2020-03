El motero que reflexiona en un libro sobre la diferencia entre hacer turismo y viajar

0

La ignorancia de viajar (Lar Libros) es el título del libro de Anxo Castiñeira, un mariñano amante del mundo de las motos y de los viajes. Iba a ser presentado hoy en la Casa da Cultura de Foz pero el autor confirmó este jueves la decisión de suspender el acto por precaución ante la situación provocada por el coronavirus. Foz es el municipio desde el que Castiñeira ha emprendido múltiples viajes por varios países que lo han llevado a conocer diferentes culturas y que le han proporcionado «unha gran riqueza persoal». Cuando se prepara para iniciar en breve otra aventura -esta vez por el continente africano, a bordo de su BMW R 1200 GS Adventure-, Castiñeira lanza este libro para compartir experiencias, pero sobre todo reflexiones e impresiones: «A pesar da aparencia da portada, no libro non se fala nada de motos, a moto é o meu medio de transporte para viaxar, pero este libro é unha crítica sobre formas de viaxar e intento explicar as diferenzas entre facer turismo e viaxar. Para moita xente son o mesmo, pero realmente non teñen nada ver».

El autor, que en 2015 se fijó el reto de cruzar Europa en moto en 23 horas, reconoce que en la publicación critica «as faladorías que moitas veces retraen á xente a viaxar e invitan a quedarse na casa polo medo que se inculca». También cuestiona el uso que hacen algunos «súperheroes que viaxan tanto e venden auténticas proezas que non son certas de todo, igual que outro tipo de medios que venden viaxes que non se parecen en nada ao que é viaxar». En el libro encontraremos anécdotas de sus viajes, pero ya advierte: «Comento anécdotas, pero non vendo nengunha das miñas viaxes, e esas anécdotas non son a finalidade do libro, non son o máis importante. Cóntoas en parte para motivar a que tanto en moto como en calquera outro tipo de vehículo, ou incluso camiñando, se saia da casa, sobre todo para aprender, pero tamén para comprobar por un mesmo a realidade das cousas». Asegura que las metas son trasladar motivación y ánimo.

«Si algo aprendín viaxando é a respectar ás persoas»

La publicación -en formato papel- está a la venta a través de Libros Lar (también web) y en Librería Bahía. En la primera tirada saldrán unos noventa ejemplares, avanza Castiñeira, que confiesa con humor que está preparado para las críticas: «O único que me gustaría de verdade é que a quen lle guste lle sirva de axuda ademais de roubarlle algún sorriso, que seguro lle roubarei».

¿Qué le ha aportado viajar? «Si algo aprendín viaxando é a respectar ás persoas. Un detalle, este libro está escrito en castelán, simplemente porque hai moita xente fóra de Galicia que nin é galegofalante nin sabe ler en galego, e está esperando por el coma auga de maio». Castiñeira invita a atreverse a viajar: «O que pode facer unha persoa pode facelo calquera outra, o caso é querer de verdade e non dubidar, porque unha das cousas máis importantes nesta vida é cumprir os soños para poder ser un pouco máis feliz, e iso conséguese apartando o medo que nos ten atrapados».