El deporte mariñano apoya el parón por el coronavirus: «No queríamos jugar sin público»

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

VIVEIRO / LA VOZ 11/03/2020 20:12 h

El fútbol y el fútbol sala mariñano responden con unanimidad y rotundidad a la suspensión de todos los partidos durante 15 días por la crisis del coronavirus. Los entrenadores de los principales clubes de la comarca concuerdan en que no tenía sentido disputar la jornada sin público y aplauden cualquier precaución que ayude a proteger la salud de todas las personas implicadas.

«El deporte es para dar espectáculo. Si no hay nadie que lo disfrute, no tiene sentido», razona Julio Delgado, el entrenador de un Pescados Rubén que este sábado recibía en el Vista Alegre al Ourense-Envialia, en un derbi irmandiño entre el segundo y el tercero de la Primera División femenina de fútbol sala. «El tiempo dirá si la decisión es adecuada, pero lo primero es la salud», añade un hombre que no cambiará la planificación de la semana para sus jugadoras «si no hay indicaciones contrarias».

Tampoco dejarán de entrenar los tres representantes del fútbol mariñano en la Preferente Galicia. Este domingo dos de ellos, el Viveiro y el Foz, iban a brindar un derbi en Cantarrana. «Previr, cando se trata de sáude, sempre me parece correcto. Ía ser un derbi descafeinado; é mellor esperar que xogalo sen afeccionados. Anque vai ser difícil cadrar o calendario de agora en diante», opina el técnico focego en la misma línea que su homólogo en el banquillo viveirista, Chusky: «Es mejor suspender que jugar sin público». El entrenador del líder dice que hay que dejar trabajar a quienes de verdad saben qué hacer para combatir al virus: «Opino lo mismo que Klopp. No soy profesional de esto, no sé qué efectos puede causar».

El Ribadeo, por su parte, debía recibir al Montañeros. «Temos que acatar o que decidan. Se a situación é tan grave como parece, todas as precaución están ben tomadas. O de xogar a porta pechada era unha tontería. Acaso non hai risco para os xogadores?», razona Rafa Casanova.

También ofreció su visión el técnico del Pescados Rubén-Burela, que el viernes afrontaba una final por la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala masculino en la cancha del Zaragoza. «É unha necesidade. Isto non vai de deporte nin de saúde, vai de coidar ás persoas, que son o máis importante. Se non hai unha orde contraria, adestraremos con normalidade», resumió.

Sin ninguna competición

Las federaciones autonómicas de baloncesto y balonmano anunciaron que siguen el ejemplo del fútbol y suspenden todos los partidos. Todas las actividades deportivas en edad escolar del programa Xogade fueron canceladas, y la Xunta obliga a que todos los deportes federados se aplacen o jueguen a puerta cerrada.

También se aplazan el Lourenzá en Goles y la Semana do Deporte de Burela

Aunque las prohibiciones a las competiciones federadas se han tomado a 15 días vista, otros acontecimientos deportivos más lejanos ya han sido aplazados en la comarca de A Mariña. El Lourenzá en Goles, que se iba a estrenar esta Semana Santa alternando año a año con el clásico Lourenzá en Xogo de baloncesto, se retrasa hasta el 2022. Mientras la Semana do Deporte de Burela, prevista para la primera semana de abril, se aplaza hasta una fecha aún por anunciar como medida preventiva contra el coronavirus, según explicó el edil de Deportes, Ramiro Fernández. «Faremos o posible por cadrar unha programación interesante e atractiva para todo o mundo», añadió.

"Se suspenden as competicións, por que non toman medidas coa Educación Física?"

La decisión de la Xunta de suspender o jugar a puerta cerrada todas las competiciones deportivas federadas ha generado cierta controversia. No por la decisión en sí misma, sino por las pocas explicaciones sobre qué criterios se siguen para extremar los cuidados en unas u otras actividades. «Se suspenden as competicións deportivas, teremos que tomar medidas nos centros educativos na área de Educación Física. É o máis lóxico», comentaba en sus redes sociales, citando además a la Xunta y al Ministerio de Educación, Jairo Campo Vázquez, el delantero de la Sociedad Deportiva Burela que además es entrenador en las categorías de base del Pescados Rubén-Burela y profesor en el CEIP A Magdalena, en As Pontes.