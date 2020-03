Cociñando xuntos unha nova Mariña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucas Requejo

06/03/2020 11:50 h

Continúo coa autoresponsabilidade adquirida de facer uso deste espazo para a divulgación dos produtores do noso territorio nos vindeiros meses. E dado que este fin de semana tocou afondar no traballo de dar a coñecer a excepcionalidade da nosa comarca en Biocultura A Coruña, resumo aquí os pratos cociñados. De primeiro, petisco a base das galletas mariñeiras Daveiga, Bonito en aceite de oliva de Rubén 1964, marmelada de tomate de Horta de Mondoñedo. Sen máis elaboración que esa e á que lle iría moi ben de acompañante unhas lasquiñas de queixo San Simón.

A continuación unha ensalada mariñeira, coas leitugas de Horta de Mondoñedo como base, fiuncho de mar como herbas do litoral e para lle dar ese toque cítrico, alga espagueti representando as verduras do mar de Conservas Mar de Ardora e o polbo cocido no seu xugo de Rubén 1964.

Como prato principal, Fabas de Lourenzá con alga Percebe e a maxestuosa Merluza do Pincho de Celeiro. As fabas cocidas con verduras e loureiro. Case ao remate da cocción o toque de verduras do mar, neste ocasión coa alga codium que ten por nome popular Percebe pola similitude ao manxar, de feito soen atoparse nos mesmo lugares, augas batidas. Cando resten cinco ou sete minutos engadir a merluza por riba. Todo elo foi servido nos contedores de alimentos realizados por Regal Cerámica, que suma o deseño á practididade e beleza e ao aproveitamento dos recursos tamén da comarca. E como tamén se falou do valor da tradición, os máis de 60 asistentes puideron degustar a tradición da Semana Santa de Viveiro a través do Pan dos Apóstoles. «Debemos ir da man neste novo relato ecogastronómico».