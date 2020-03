Casado en San Cibrao: «La gente de Alcoa lleva demasiado tiempo sin pegar ojo por la noche»

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Cervo / La Voz 05/03/2020 18:17 h

«Devolviendo» la visita que le hizo el comité de empresa en la sede del PP de la calle Génova de Madrid el 18 diciembre, el presidente del PP, Pablo Casado, se desplazó este jueves a San Cibrao para reunirse con una representación del citado comité, que estuvo encabezada por su presidente, José Antonio Zan (CC.OO.). En la cita no estuvieron presentes las caras más visibles de la CIG y de UGT. «La gente de Alcoa lleva demasiado tiempo sin pegar ojo por la noche porque no sabe qué va a ser de sus trabajos y de sus familias, de sus hipotecas y de sus ilusiones, por un gobierno que ahora mismo no les está respondiendo», apuntó Casado tras avanzar que el PP apoyará que, a lo largo del mes de marzo, antes de las elecciones autonómicas, el Consejo de Ministros apruebe vía decreto un estatuto electrointensivo que incluya las alegaciones para fijar el precio del megavatio hora entre los 35 y los 40 euros.

Por otro lado, miembros del comité de empresa colocarán en la mañana de este viernes lazos «azul eléctrico» en locales y espacios públicos de Burela.

Pontón critica el «turismo electoral del líder del PP

Cervo / La Voz

La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, criticó que el «turismo electoral» hiciese ayer «escala» en Alcoa San Cibrao con la reunión del presidente del PP, Pablo Casado, con miembros del comité de empresa.

Losada dice que Casado «debería pedir perdón» a la plantilla de Alcoa

Cervo / La Voz

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, dijo ayer que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, «debería pedir perdón» a los trabajadores de Alcoa «por no haber hecho nada en su momento que le diese estabilidad a las empresas electrointensivas». «También debería decirles a los trabajadores de Alcoa que va a ayudar al Gobierno a sacar el mejor estatuto electrointensivo y que va a cooperar», agregó. «También es el momento oportuno para que les dijese a los trabajadores de Alcoa cuáles van a ser las inversiones que va a hacer la Xunta de Galicia para solventar esta crisis y que esta empresa tenga futuro», manifestó.