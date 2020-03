En Burela denuncian fallos en la telefonía móvil a raíz de una tormenta

0

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 02/03/2020 14:32 h

Pasadas las diez de esta mañana de lunes se registró una tormenta en Burela que causó fallos en el servicio de telefonía móvil de algunos operadores. Al parecer, los fallos solo afectaron parcialmente a servicios de telefonía móvil, pero no al de internet ni a la telefonía fija. Algunos usuarios apuntan que en algunas líneas tenían datos, pero no podían llamar ni recibir llamadas. Además de abonados a título particular también se vieron afectadas varias líneas de telefonía móvil del Concello, según confirmó el regidor Alfredo Llano, quien aseguró que el fuerte estruendo se dejó sentir en las proximidades de los repetidores. Llano confirmó que a medida que avanzaba la mañana se iban solventando los problemas.