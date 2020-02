Debate sobre as alternativas no rural, este sábado na escola unitaria do Folgueiro

0

La Voz de Galicia

O Vicedo / La Voz 28/02/2020 21:08 h

A asociación sen ánimo de lucro Nordés organizará este sábado, 29 de febreiro, na escola unitaria do Folgueiro, no Vicedo, a terceira edición das xornadas Alternativas do rural, centrada na serra da Faladoira (O Vicedo, Ourol, Ortigueira e Mañón). Dará comezo ás 11.00 horas e nela explicarán as súas experiencias Alba Guijarro, de Eureka Actividades; Noa Orizales, de Contidos Dixitais; Claudia Frantzen, de Hidden Galicia; e Uxío Rodríguez, de Viveiro Surf Escola. Ás 14.30 horas haberá un xantar no restaurante Area Grande de San Román; e pola tarde, de 16.30 a 18.00 horas terá lugar un debate aberto sobre as oportunidades de vivir no rural.