El BNG denuncia irregularidades en contratos de la Escola de Música de Burela

burela / la voz 27/02/2020 21:03 h

El BNG de Burela denunció este jueves irregularidades en la contratación de profesorado de la Escola de Música Profesional. La formación nacionalista hace referencia a un reciente informe de la Intervención Municipal al afirmar que el Concello está contratando docentes «de forma encuberta», puesto que el citado documento recoge información contable «da que se desprende que o Concello estivo pagando periodicamente facturas en concepto de docencia en distintas especialidades instrumentais a unha empresa externa sen contrato de obra menor, e en contra do regulamento da escola de música municipal».

El grupo municipal del Bloque sostiene que en el informe figuran cuatro facturas por un importe total de 18.880,36 euros en concepto de docencia de saxofón, piano, percusión, canto, violonchelo, guitarra y oboe, fechadas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019. En opinión del portavoz del BNG, Mario Pillado, se trata «dun informe moi rigoso e moi ben documentado no que se detalla pormenorizadamente como se está a contratar» incumpliendo, dice, el reglamento de funcionamiento de la escuela, así como la Lei de Contratos do Sector Público. Pillado afirma que esa contratación debe realizarse en una oferta de empleo preceptiva, y no pagando facturas sin la correspondiente tramitación del expediente de contratación de obra menor para la impartición de docencia en las especialidades facturadas.

«Caia quen caia»

En un comunicado enviado a los medios, la formación frentista señala que exigirá «a depuración das responsabilidades públicas oportunas, caia quen caia». Así, Pillado adelantó que presentará una batería de preguntas para que sean contestadas en pleno. «E non descartamos -dijo- outras medidas como unha auditoría externa ou mesmo emprender accións legais, se chegado o momento o consideramos oportuno». Los nacionalistas responsabilizan al alcalde, Alfredo Llano, y al concejal de Cultura, José Díaz, de lo que califican como «contratacións opacas á marxe da lei e realizadas a dedo a proposta da dirección da Escola».

Llano dice que actuó «por responsabilidade» con el gobierno en funciones

El alcalde, Alfredo Llano, rechazó las acusaciones vertidas por el BNG sobre el funcionamiento de la Escola de Música. Aseguró haber «actuado por responsabilidade e para atender as necesidades da escola de música mentres o goberno municipal se atopaba en funcións». Llano tilda de «oportunismo político» la actuación del BNG. «Chama a atención que o Bloque faga agora unhas manifestacións sobre informes que fixo a Intervención, por exemplo, con respecto ás facturas que se pagaron extraxudicialmente» debido, dice, a que no se habían pagado porque se habían agotado los recursos, porque llegaron tarde o porque no se modificaron acuerdos, entre otros.

Elaborando la RTP

Resaltó que el Gobierno local elabora la RPT (relación de postos de traballo), en la que se incluye el profesorado que necesita la escuela de música para atender al alumnado.