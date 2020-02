Xornada especial e eminentemente cunqueiriana este venres en Mondoñedo

0

La Voz de Galicia

mondoñedo 27/02/2020

Co gallo do 39º cabodano da morte de Cunqueiro (28 de febreiro de 1981), a xornada deste venres en Mondoñedo é eminentemente cunqueiriana, con recepción de autoridades ás 11.00 no Concello, ofrenda floral no Cemiterio Vello ás 11.15, nomeamento de «Cunqueirianus emeritus» a Víctor Fernández Freixanes (presidente da RAG) ás 11.45, lectura de «Merlín e familia» e presentación de Emilio Rúa.