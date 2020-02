«Los 'nuestros' son los que se levantan a las 6 para ir a la fábrica»

0

La Voz de Galicia

27/02/2020

«Hoy hemos dado un pasito más, hemos llamado más a la puerta, esta no es la puerta en la que hay que picar, esa es en el Ministerio, pero también tenemos que hacernos oír en todos los sitios. Aquí hay que darse cuenta de una cosa, no estamos con los nuestros o no nuestros, los que están en el Gobierno dicen que son de los nuestros, pero los nuestros son los que trabajan en la fábrica, los que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar». Son palabras del presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José A. Zan, de CC.OO.

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao elevaron ayer en Lugo un punto más la presión. Se citaron en la capital lucense para trasladar a la Diputación sus demandas y dejar claro que el proyecto de real decreto de estatuto de electrointensivas no es compatible con la vida de la empresa y, por lo tanto, de A Mariña.

Con pancartas reivindicativas, cruces en señal de duelo por el peligro de defunción que pesa sobre la comarca, bengalas y ruido, mucho ruido, los trabajadores y sus familias se hicieron escuchar bajo consignas como «enerxía, solución», «queremos traballar e non mendigar» o «ministra Ribera, al ERE tú primera». Tampoco faltaron gritos de «socialistas de pacotilla».

Tomaron la Diputación durante más de media hora en un clima lógico de tensión. Les esperaba el gobierno provincial y entregaron en el registro sus alegaciones al estatuto.

Consignas, pitidos y cierta tensión en la sede de la Diputación Provincial

Los manifestantes comenzaron a entrar en la Diputación y, poco a poco, entre consignas, pitidos y con algún que otro petardo, ocuparon las escaleras del señorial edificio y subieron hasta la primera planta. A las 11 de la mañana estaba previsto que comenzase un pleno ordinario de la Diputación en el que iba a tratarse una moción del PP para instar al Gobierno central a aceptar las alegaciones de la Xunta y de los trabajadores de Alcoa al real decreto (que finalmente se aprobó), y lo que se iba a intentar era que miembros del comité de empresa accediesen como público al salón de plenos.

Sin embargo, a empujones fueron adentrándose todos por el pasillo y en la penúltima puerta que separaba el corredor del salón, los guardias de seguridad les impidieron el paso al considerar que podía generarse una situación de peligro.

La tensión siguió en aumento hasta que el presidente del comité tomó el megáfono y calmó y dispersó a los manifestantes.