Villares: «Que a xente da Mariña estea alerta e se mobilice por Alcoa»

La Voz de Galicia s. corral

viveiro / la voz 22/02/2020 11:42 h

El alcade de Cervo, Alfonso Villares, pedía ayer «a toda a veciñanza da Mariña que se poña en estado de alerta e se mobilice para que o Goberno central redacte un estatuto electrointensivo que permita a Alcoa estar en igualdade de condicións coas súas empresas competidoras no resto de Europa».

«Xa non se trata dun tema fundamentalmente de Alcoa -añadía Villares-, pois Alu Ibérica, a empresa que se fixo cargo das plantas de aluminio da Coruña e Avilés vén de anunciar tamén que cos prezos establecidos con este estatuto é absolutamente imposible producir aluminio, coincidindo con Alcoa».

Villares recordaba igualmente que «neste estatuto faltan en torno a 50 millóns de euros que antes viñan parar á comarca da Mariña e agora repártense entre o resto de empresas, principalmente ubicadas no País Vasco e Cataluña, que ademais non son electrointensivas. Eses 50 millóns non son de Aloca, son de todos os

mariñáns, pois eses cartos repercuten directamente en todas as familias da comarca».

Afirmaba el alcalde de Cervo que «no momento que se perdan os postos de traballo que agora mesmo xeran Alcoa e as súas auxiliares, non só se verán afectadas as familias, senón que directa e indirectamente o impacto negativo se vai estender ata o resto de empresas da comarca, administracións públicas e servizos», concluía Alfonso Villares, crítico con el Gobierno.

A finales del pasado año el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, dio el primer aviso: «Producir aluminio primario en España -en el complejo industrial de San Ciprián- es inviable».

Luego vinieron las compensaciones por emisiones por CO2 y una última subasta por los servicios de interrumpibilidad, la última del año, que fue un fiasco.

Ahora Alcoa se ha pronunciado de nuevo, ya analizado el nuevo estatuto para las empresas electrointensivas. Y en su comunicado oficial se reitera: «Producir aluminio primario sigue siendo inviable». Deduce que con las medidas del estatuto se rebajaría el precio del megavatio a unos 48 euros. Alcoa y las grandes industrias consumidoras de energía piden que baje a 35 euros para poder ser competitivas en el mercado. Han presentado alegaciones al estatuto; habrá que esperar la respuesta del Gobierno.

Van dos avisos por parte de la multinacional. Es de preveer -y temer- que el tercero pueda ser el definitivo, en un sentido o en el otro. Ahora mismo todo está en el aire, «no pinta demasiado bien».

«Queremos un marco energético estable y que nos permita ser competitivos. Desde hace dos años se ha disparado el precio de la electricidad y no hay señales de que vaya a haber un cambio. No las vemos. Las medidas contempladas son inciertas. El precio del mercado diario está bajando...». Son consideraciones o conclusiones repetidas aún ayer desde la multinacional del aluminio.

El comité prepara la gran manifestación del 26 en Lugo

El comité de empresa de Alcoa San Ciprián está preparando de lleno la gran manifestación del próximo día 26, miércoles de ceniza, en Lugo. Participarán, tal como informó La Voz, trabajadores de las grandes empresas electrointensivas de Galicia y se espera que también de Asturias, convocadas por el comité desde el complejo industrial de San Cibrao.

Saldrán autobuses de la fábrica y también de todos los concellos mariñanos. La salida de la marcha en la capital lucense está prevista para ese miércoles a las 10 de la mañana ante la estación de autobuses. La marcha discurrirá hasta la Diputación Provincial, donde se concentrarán, calculan, hasta las 11.30 horas.

El comité considera importante esta manifestación para «hacerse oir» ante el Gobierno, en un momento crucial para las grandes empresas electrointensivas, que esperan que sean atendidas sus alegaciones al estatuto electrointensivo, entre ellas Alcoa en España.