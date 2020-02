El chaval de A Lonxa de Burela

0

La Voz de Galicia Capitán José Pino

22/02/2020 11:59 h

Muchas veces oímos los puestos de trabajo indirectos que da la pesca y solemos asimilarlos a los que vemos más cerca de nosotros, desde el atraque a la salida del pescado hacia mercados interiores. Relacionamos el final de la cadena con la restauración y la intuimos siempre como muy alejada del propio muelle, a excepción de que ese restaurante esté en el primer paso del escalafón y encima lleve el nombre del lugar de venta.

El restaurante A Lonxa lleva años como referente del buen hacer del producto que llega a su misma orilla. Y cada vez que asistí con amigos a comer allí, me llamó la atención aquel joven que con exquisita profesionalidad nos atendía. Tenía la extraordinaria capacidad de aconsejarte sin imponer, de recomendarte sin esa sensación de mercadeo de lo más caro, sino de lo más apetecible a la temporada en curso. Llegué a comprobar como aquel joven era el mejor complemento al negocio gestado en las canchas del piso de abajo. El famoso eslogan de la mar a la mesa se cumplía aquí sin ningún paso intermedio. La última vez que vi a Alejandro lo hice acompañado de un matrimonio santurtziarra, devotos del peixe como buenos vascos, y que se quedaron prendados como aquel chico a cada pescado que nombraba como sugerencia, era acompañado por el nombre de barco que lo había traído, lo que incitaba no solo a su consumo sino que sonaba a garantía de autenticidad, la trazabilidad en su máximo exponente. El chaval, que se ve que me conocía más que yo a él, en un ejercicio de psicología empresarial se empeñó en que probara la espardeña “que la pescas y seguro que nunca probaste”, y no solo le agradecí la propuesta si no que me pareció un magnífico trabajo de puesta en valor de nuestro producto.

Pierde Burela un embajador sobresaliente y los pescadores uno de sus engranajes del mecanismo indirecto con este joven tan implicado en el sistema.

DEP Alejandro Maseda.