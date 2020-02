0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

FOZ / LA VOZ 22/02/2020 11:51 h

Tardaban las coplas en Foz. Tiran a dar y nadie se libra de críticas bien entonadas y dichas con salero y buena cara. La Sala Bahía volvió a reunir este viernes a numeroso público que aplaudió el pregón de la peña Éche o que hai y que disfrutó a lo grande de las escenificaciones de varias de las peñas y grupos que son piezas clave en el Carnaval local: Golfos do Masma, Los Guindillas, Maloserá, Ruxe Ruxe, As Trouleiras, As Farangullas, Bonaerensis, Sin Xeito, Pé do molete... «Vides aquí, para escoitar o que os de Foz vos vamos contar! Vides aquí, para aguantar porque catrocentas vos vamos chamar!» Ya lo cantaban las Sin Xeito. Salieron a relucir temas de actualidad de la villa, de política, de la sana rivalidad con el Carnaval de Verín, del Gobierno, ... y hasta de Cataluña. ¡Cómo no!

No faltaron a esta cita la reina del Entroido 2020, Andrea García, ni las damas de honor, María Pérez Vior y Paula Villapol Rabanal.

Algunas de las coplas cantadas en la Sala Bahía

«Malamente».

Y ese carnavalito

yo sentí como llegaba

entre ensayo y ensayo

ya estábamos a nada

las trouleiras van llegando

por el puente de Mañente

sigue sin arreglarse

pero pasamos lentamente

Malamente (eso es) (así sí)

Malamente (tra, tra)

Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal (mira)

Malamente (toma que toma) (amonó)

Malamente (eso es) (illo!)

Malamente

Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal

Malamente (¡uh!)

El concello ya va viejo

lo comentan por el pueblo

Cajoto no se entera

mejor no ir a verlo

sueño que estoy cantando

en el nuevo auditorio (mira, mira, mira, mira)

*** Trouleiras

«E vota! E vota! E vota!»

Fun polo traxe de cigarrón que este ano costoume un montón.

E pregunteime se sabería desde Verín chegar á Mariña.

E vota! E vota! E vota!

E non me pidas o ticket na porta

E vota! E vota axiña! Os de dez euros naquela caixiña

Murmuraban os nosos veciños que lles facían votar aos canciños

Eso é verdade, eu non o nego, Pancho Rey ten un correo!...

*** Sin Xeito

«Control de alcoholemia»

Vas pola rotonda

despois dunha voda

pensas : “Eu librei”

xa te ficharon.

Ó principio choras

despois remolonas,

ó final xa estas

facendo a proba

Control de alcoholemia,

esto é una merda

din cero con tres

quedei sen puntos

Mátanme na casa,

superei a taxa

todo por non ir

a vasos de auga.

¿Onde están os verdes cando

os buscas? (sigue)

*** Os Guindillas

«Duelo de alcaldes».

Si yo tuviera una casa,

nunca uralita le pondría

como me la lleve el aire,

Cajoto me multaría

Porque tu eres el alcalde

rey de la tesorería

Achilipú, apú, apú

Con este Facebook que tienes

nunca te bloquearía

con las noticias que publicas

«influencer» me volvería

porque tu eres excalcalde

El rey de la chulería

Achipilú, apú, apú

Si tú hablaras conmigo

las calles no cambiarías

porque todo tiene un sentido

y ahora casi la lías

Porque yo soy el rey de la

cabezonería

Achilipú, apú, apú

Ahora todos nosotros

nos volvemos locos

porque no sabemos

si fue uno o el otro

*** Ruxe ruxe

«O AVE a Madrid (Estando contigo, Marisol)»

Temos un montón de festas e temos mil praias en Foz.

Pero temos un problema, pero temos un problema non hai comunicación.

Moito tempo, moitos cartos e poucos buses na estación. E se queres ir en tren e se queres ir en tren só chegas ata Ferrol.

Estando contigo contigo contigo aquí eu son moi feliz... E dende A Coruña, Santiago ou Vigo non teño maneira de vir.

Que marabilloso é vivir aquí.

Aínda que só importa o eixo do atlántico e o AVE a Madrid.

Estando contigo contigo contigo en Foz eu son moi feliz. E dende Coruña, Santiago ou Vigo non teño maneira de vir (sigue)

*** Farangullas

«Bailaches no Bahía?»

Bailaches no Bahía?

Este ano en Noitevella

quixeron facer un baile

Foi para alí tanta xente

que chegaba a cola á calle

Bailaches no Bahía?

Bailei si señor

E canta xente había?

Eu e o organizador

Eu e o organizador

Eu e o organizador

*** Bonaerensis

«Copla Pa-Torra».

El fugado que le apadrinaba y le cedía su puesto y su sillón al saber que a España no volvía se refugió en Bruxelas y al Pa-Torra coronó.

Glin, glin, glin, glin, glin, glin, glin, glin, glinglin, aaah

Y el Pa-Torra de pronto y de repente se vio jefe de todo el pelotón y ni leyes, fiscales ni jueces lograron devolverle el juicio y la razón

Glin, glin, glin, glin, glin, glin, glin, glin, glinglin, aah.... (sigue)

*** Golfos do Masma

Hoy, fogonazo, música por las calles y gran desfile a partir de las cinco de la tarde

Sábado 22, día central de las fiestas del Carnaval en Foz. A las diez de la mañana se lanzará el tradicional fogonazo que marca el inicio de una jornada frenética en la villa. La música de Perkusiona. Escolas de Percusión sonará a lo largo del día por las calles de la localidad y a las 17 horas saldrá desde el puerto el XXXIX Desfile de Entroido. Por las cifras de inscritos previamente se espera que sea el más multitudinario.

Todos los participantes disfrutarán al final de una gran chocolatada y muchos de ellos asistirán por la noche en la Sala Bahía al gran baile en el que se entregarán (a partir de las 01.30 horas) más de 8.000 euros en premios (los infantiles se repartirán en el baile infantil del domingo, 17.00 horas).