Pesar en Burela por el fallecimiento del hostelero Alejandro Maseda

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 21/02/2020 11:18 h

Pesar en Burela por el fallecimiento de Alejandro Maseda Villasante, que actualmente estaba al frente del restaurante A Lonxa. Desde el Centro Comercial Aberto (CCA)-ACIA burelense también se sumaron a las muestras de pesar publicando el siguiente comunicado en las redes sociales: "Onte tivemos unha nova triste que nos colleu por sorpresa, o falecemento de Alejandro Maseda Villasante, fillo de Generoso e Amelia, donos do restaurante A Lonxa, compañeiros de CCA Burela dende os primeiros anos. Actualmente, Alejandro estaba á fronte do negocio familiar no porto de Burela. Gañou numerosos premios de tapas e este establecemento era recoñecido como referencia en toda Galicia pola calidade dos seus produtos. Desde a directiva de CCA Burela queremos dar o máis sentido pésame a toda a familia e aos seus seres queridos. Sempre no noso recordo". Alejandro Maseda Villasante, de 36 años de edad, falleció este jueves en el hospital y hoy, viernes 21, a las cinco de la tarde, será la conducción del cadáver desde el tanatorio a la iglesia parroquial burelense, donde se celebrarán los funerales. A continuación, será el traslado para su incineración en el crematorio del polígono de Cuíña. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Virxe do Carme de Burela.