Cuando en las coplas de Foz hablan de ti

La Voz de Galicia M. CUADRADO

FOZ / LA VOZ 21/02/2020 05:00 h

La Sala Bahía, uno de los centros de referencia del Carnaval focense, acogerá esta noche el tradicional Concurso de Coplas, con entrada libre y gratuita. De cumplirse las previsiones, el público volverá a abarrotar el salón para aplaudir las representaciones individuales o en grupo en las que, por norma general, salen a relucir asuntos de la actualidad política, municipal o social del municipio, noticias del corazón e incluso otras de relevancia a nivel nacional e internacional. La fiesta comenzará a partir de las 20.00 horas con la lectura del pregón y media hora después dará comienzo el Concurso de Coplas.

Premios

Los participantes podrán optar a diferentes premios, según las categorías. En el apartado de individual o parejas habrá tres premios de treinta euros en vales, y en grupos, cincuenta euros en vales. En ambos casos, los vales se canjearán por consumiciones en negocios de hostelería locales.

Éche o que hai, auténtico espíritu do Entroido

«Este ano temos o inmenso pracer de ser os pregoeiros oficiais da XXXIX edición do Entroido de Foz e faremos o posible para que tanto os foceg@s coma todos os visitantes atopen un ambiente máxico e alegre. Non hai maior símbolo de convivencia que compartir en unidade un entroido repleto de ledicia e desenfreno, facendo da vida real un mundo utópico. Rirse de nós mesmos cos demais e rirse das cousas, ese o auténtico espíritu do Entroido». La reflexión de la peña Éche o que hai en el libro oficial del Carnaval focense 2020 resume con exactitud cómo viven cientos de vecinos esta celebración.

Este año será la peña Éche o que hai la encargada de subir al escenario de la Sala Bahía para dar lectura al pregón esta tarde (20.00 horas).

Por la mañana, entre otros, alumnos del colegio Nosa Señora do Pilar saldrán a desfilar por las calles del centro urbano a partir de las 11.30 horas.

Miles de personas seguirán este sábado el desfile más multitudinario, con más de 8.000 euros en premios

Foz acogerá este sábado 22 uno de los desfiles de Carnaval más multitudinarios de Galicia. Por las cifras de inscritos previamente que maneja la organización, este año se prevé un nuevo récord de participación, pero no se conocerá la cifra definitiva hasta las cuatro de la tarde, cuando se cerrará el plazo para anotarse. A las cinco saldrá el gran desfile desde la zona del puerto hasta el Campo da Cabana, un recorrido que se prolongará varias horas y que será seguido en la calle por miles de personas. Al finalizar el recorrido, los participantes podrán disfrutar de una chocolatada.

El día festivo continuará por la noche con un gran baile en la Sala Bahía animado por las orquestas Essencia y Charleston. La entrada costará seis euros y la taquilla estará abierta hasta las 04.00 horas. Las charangas o grupos que participen en el desfile podrán adquirir paquetes de entradas: por cada dos tendrán una de regalo. Y a partir de las 01.30 horas será la entrega de premios del desfile. Se repartirán más de 8.000 euros. Los de las categorías infantiles se entregarán en el baile infantil de la tarde del domingo 23.