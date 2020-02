El comité de Alcoa cuelga en Viveiro lazos azul «eléctrico» en defensa de la fábrica

0

La campaña reivindicativa en defensa de Alcoa, en la que miembros del comité de empresa cuelgan lazos azul «eléctrico» en negocios y espacios públicos, continúa este jueves en Viveiro. Desde primera hora, trabajadores de la factoría cervense han recorrido establecimientos comerciales y puntos destacados de la ciudad del Landro repartiendo lazos y carteles. Quieren hacer visible que la crisis que atraviesa la empresa aluminera no se ha solucionado, y que el estatuto para las empresas electrointensivas que planea aprobar el Gobierno central no cumple con las expectativas prometidas sino que aboca a la factoría mariñana a una situación crítica. Afirma que el abaratamiento del coste de la energía que prevén impulsar los ministerios de Industria y Transición Ecológica no es suficiente para garantizar la viabilidad de la producción de aluminio en la comarca.