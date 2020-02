Alcoa sentencia: «Producir aluminio así no es viable»

0

VIVEIRO / LA VOZ 20/02/2020 21:59 h

Alcoa presentó alegaciones al estatuto y este jueves comunicaba: «Durante los años 2018 y 2019, la producción de aluminio en San Ciprián ha generado pérdidas operativas. Esta situación, que se prolongará en 2020, se debe fundamentalmente al incremento del precio de la electricidad que se ha incrementado desde una media de 35 €/MWh en el periodo 2013-2017 hasta casi 50€/MWh durante el periodo 2018-2019[1]; esto es, un incremento del 40%. Tras un análisis del Proyecto de RD de Estatuto de Consumidor Electrointensivo, constatamos que las medidas que propone no permiten obtener un precio competitivo para la producción de aluminio primario en San Ciprián y que, además, su aplicación es incierta y no está asegurada ni para 2020 ni para años posteriores. En consecuencia, la producción de aluminio primario en España sigue siendo inviable con las medidas que propone el Proyecto de RD. La producción de aluminio no será viable sin un marco regulatorio competitivo que garantice un precio de electricidad final inferior a los 35€/MWh a largo plazo y, aun así dicha viabilidad está condicionada a la evolución de los mercados globales o el cambio Euro/Dólar», concluía.