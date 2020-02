La Escola Municipal de Música de Foz supera por primera vez los 200 alumnos

0

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

FOZ / LA VOZ 19/02/2020 05:00 h

«Neste curso temos 205 alumnos matriculados, a cifra máis alta acadada na escola. Eu levo oito anos vinculado á escola e cando cheguei tiñamos uns 95», explica Felipe Sánchez, director de la Escola Municipal de Música Arcadio Mon de Foz desde hace un lustro. No oculta su satisfacción y atribuye el éxito a la gran implicación de los docentes y a la oferta educativa del centro, con siete profesores y al que acuden alumnos con edades comprendidas entre los cuatro y los 77 años. En la escuela, ubicada en las dependencias de la antigua Casa do Mar, desde octubre a junio hay actividad a diario, incluso los sábados por las mañanas.

La escuela ofrece varias especialidades: viento-metal, viento-madera, percusión, violín, guitarra, piano... «É certo que son moitos os nenos que demandan clases de piano e de guitarra, pero temos a sorte de que as demais especialidades están cubertas: en percusión temos 22 alumnos, e en vento-madeira, uns trinta», explica el director, que destaca la buena acogida que tiene la asignatura de música en movimiento: «Impártena as profesoras África e Nuria, e este ano contamos cuns 45 nenos de catro a sete anos. É unha especie de iniciación á música mediante o xogo, e observamos que cada ano ten máis tirón».

El crecimiento de la matrícula ha sido progresivo. «Do 2015 ao 2016 pasamos de cen a 160 alumnos. Quizais foi o salto máis grande. Pero tamén hai lista de agarda en moitas das especialidades, como en música en movemento, piano ou guitarra. Entre outras asignaturas ofertamos coro, que ten moito éxito. Hai uns sesenta nenos matriculados, repartidos en tres coros, dous infantís e un xuvenil. Os nenos están moi implicados», reconoce Felipe Sánchez, que confiesa que a la escuela focense acuden vecinos de Foz, pero también de otros municipios próximos: «Moita xente que se entera da oferta educativa que temos decide trasladarse».

Música moderna

Esta escuela es una ventana abierta al mundo. «A aula de música moderna xurdiu como algo espontáneo e pouco a pouco foise incrementando a matrícula. Agora mesmo temos uns cinco grupos (combos) de música moderna. Tamén me gustaría destacar o éxito da prebanda. A implicación do profesor Adrián é fundamental. A maiores tamén temos unha orquestra de jazz, do profesor Jose García. É outra iniciativa con moito éxito. En cada especialidade intentamos facer unha agrupación». El director puntualiza que «existe unha implicación por parte do profesorado. Temos profesores entregados e dispostos a compartir os coñecementos e tamén me gustaría destacar o importante que é a boa relación entre o profesorado. A maiores, hai unha amplia oferta de estudos e está a labor da Anpa, sempre volcados e apoiando todos o proxectos». Lo que está claro es que con el incremento de alumnos, las dependencias se han quedado pequeñas. «Hai uns anos o local quizais era suficiente, pero actualmente necesitamos algún espazo máis», reconoce.

El Anpa demanda más apoyo institucional

Desde la Asociación de Nais, Pais e Alumnado Adulto de la escuela municipal de música recuerdan que este colectivo nació «para apoiar a escola e para organizar actividades complementarias: concertos, excursións, festas…». Reconocen que la escuela «está nun momento impresionante en canto a número de alumnos e de grupos musicais e corais que se están formando, e en canto a calidade dos mesmos. Este resultado débese sobre todo ao traballo infatigable, tanto do director da escola como do profesorado, que están deixando en Foz e na nosa escola, ilusión, entusiasmo e horas de traballo sen conto para que a escola esté onde está».

No obstante, reconocen: «Botamos en falta un apoio institucional por parte do Concello acorde a este nivel de dedicación do personal da escola e aos éxitos conqueridos. As instalacións seguen a ser insuficientes, as condicións laborais do personal tamén e, en xeral, o nivel de compromiso do Concello cunha escola que está a lograr unha repercusión social deste calibre non foi nunca e segue sen ser a día de hoxe a que debería ser, desde o noso criterio (..) Estamos traballando para que esto mude e a escola pase a ocupar nas prioridades do Concello o lugar que cremos que lle corresponde por méritos propios».