La Xunta buscará un «frente común» con Asturias y Cantabria en defensa de las electrointensivas como Alcoa

La Voz de Galicia Lucía Rey

Cervo / La Voz 17/02/2020 17:19 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se comprometió este lunes en San Cibrao (Cervo) a buscar un «frente común» con Asturias y Cantabria en defensa de las empresas electrointensivas de las tres comunidades, como Alcoa San Cibrao. A su juicio, estas son las compañías para las que «supón unha acta de defunción» el borrador del estatuto para la industria electrointensiva presentado días atrás por el Gobierno central; un documento que, en su opinión, beneficia a empresas de Cataluña y del País Vasco en detrimento de gallegas, asturianas y cántabras puesto que rebaja más el precio de la energía eléctrica a las empresas que menos consumen, mientras que se lo rebaja menos a las que más consume.

«Paréceme unha medida razonable e ímonos poñer en contacto co presidente de Asturias e co de Cantabria porque nos parece razonable, do mesmo xeito que creo que os secretarios xerais a nivel nacional de CC.OO. e UXT, e o máximo representante da CIG, deberíamos falar co Goberno [central] e dicirlle que ese non é o camiño, que pechar as industrias que producen aluminio primario é un erro que non nos podemos permitir», manifestó el titular de la Xunta al término de la reunión que mantuvo en la Casa do Mar de San Cibrao con representantes del comité de empresa de la factoría aluminera, así como el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde; y los alcaldes de Cervo, Alfonso Villares, y Xove, Demetrio Salgueiro.

Xunta, comité y sindicados, de acuerdo en las alegaciones presentadas

José Antonio Zan (CC.OO), presidente del comité, calificó de «barbaridad industrial» el texto del estatuto. «Hay que darse cuenta que están poniendo en peligro solo en A Mariña a más de 8.000 familias», manifestó. Xunta y comité coincidieron en que el Gobierno central debe aceptar las alegaciones presentadas, que en resumen consisten en «poner la compensación del CO2 al máximo permitido por la Unión Europea, igual que hacen el resto de países», y en abaratar el precio del megavatio por debajo de los 40 euros. «Se isto segue así, Alcoa non ten futuro. Queremos que antes de febreiro se peche un texto para garantir o futuro de Alcoa, e iso pasa por aceptar as alegacións presentadas conformes a dereito, conformes á normativa europea e conformes a Competencia que a Xunta de Galicia traslada e que están consensuadas co comité de empresa e as organizacións sindicais», concluyó Feijoo.

El presidente de la Xunta instó al Gobierno central a «deixar sen efecto» el texto actual del borrador del estatuto para «aceptar» las alegaciones que, según apuntó, se presentarán el día 20. «E este mes, o día 29, chegar cun texto consensuado» entre trabajadores y administraciones públicas que «non supón máis coste e sí maior tranquilidade para as familias», concluyó.