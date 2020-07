Xacobeo 93: cuando Santiago vibró al ritmo de músicos de todo el mundo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia laura miyara

redacción 27/07/2020 05:00 h

El año 1993 fue especialmente significativo para Galicia por varios motivos, pero es y será siempre recordado en particular como el Xacobeo 93, el primer «Año Santo moderno» organizado por la Xunta, que contó con una increíble agenda musical.

Junto a las reformas urbanísticas en Santiago de Compostela, en el marco del proyecto Compostela 93, se llevaron a cabo conciertos y espectáculos que en las décadas siguientes pasarían a ser legendarios. Entre ellos se destacó la actuación del alma negra del soul, B. B. King, en el Festival Internacional de Jazz en Santiago, en el que también se presentaron el guitarrista George Benson y el saxofonista David Saborn.

MARCOS CREO El primer verano sin verbenas La Voz de Galicia Adrián Vázquez M.O.

El Xacobeo 93 reunió también en Galicia a otras importantes figuras como Julio Iglesias, que dio un concierto gratuito; el grupo de música folk Milladorio, que estrenó la obra «Iacobus Magnus» en el Auditorio de Galicia; Bruce Srpingsteen y Ray Charles, que se presentó ante más de 7.000 personas en un día que amenazaba con lluvia en la plaza do Obradoiro de Santiago. Muchos artistas, en particular, los gaiteiros, criticaron al Xacobeo 93 por dar protagonismo a artistas de fuera de Galicia y se expresaron bajo la consigna «¿Galego? Non, Xacobeo 93». También desde sectores políticos como el BNG y el socialismo se consideró a la iniciativa como un «despilfarro». Lo cierto es que el Xacobeo 93 logró su objetivo de posicionar a Galicia en el mapa para turistas de todas partes del mundo gracias a un programa cultural atractivo y el legado del plan sigue vigente a más de un cuarto de siglo de aquel Año Santo.