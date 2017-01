Detenido un falso inspector de Hacienda que intentó estafar a una mujer de 81 años

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Policía Local de Vigo ha detenido a un falso inspector de Hacienda que, supuestamente, abordaba a personas de avanzada edad para cobrarles un supuesto recibo de la contribución de sus fincas en el área de Vigo.

El detenido es M.C.V., un vigués de 62 años, al que la Policía Local le atribuye una estafa y el intento de otra en apenas dos días. Su método consistía en averiguar datos de propiedades de tierras de vecinas de Vigo de avanzada edad y luego pasarles un falso para cobrarles el catastro por el suelo.

El primer golpe fue el lunes 23 de enero en la calle Espedrigada, donde estafó 131 euros a una víctima. El segundo intento de timo ha sido esta mañana, a las 12.00 horas, a la altura del número 28 de la Travesía do Forno. El hombre dijo a una señora de 81 años que era un inspector de Hacienda y que ella tenía que abonar 147 euros en concepto del catastro de unas fincas en Ponteareas. En caso de no pagar, le impondría un recargo de 800 euros. La octogenaria no picó porque sus terrenos estaban exentos a efectos fiscales y avisó a la Policía Local, que gracias a la descripción que dio la mujer pudo localizar al implicado. Este solo llevaba tres euros en la mano para devolvérselos a la víctima, así como documentos personales y el falso recibo.

Los agentes sospechan que el implicado investigaba primero la vida de sus víctimas para reclamar el cobro de tierras de las que fuesen propietarios para hacer más creíble el timo.