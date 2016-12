Ana Enjamio envió su último wasap a su novio media hora antes de ser asesinada

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La investigación del asesinato de la joven ingeniera Ana Enjamio en su portal de Vigo hace una semana gira en torno a su teléfono móvil, que sigue desaparecido. Los agentes quieren cotejar el itinerario del terminal de la víctima y la ruta del teléfono del detenido César Adrio para ver si coinciden tras el crimen.

Por un lado, el departamento de Homicidios ya sabe que el último wasap que la víctima envió desde su terminal fue a su novio de siempre o amigo especial a las 4.30 horas, cuando ella se disponía a regresar a su piso tras terminar la cena de empresa navideña. La acompañaron hasta su portal de la avenida de Madrid dos amigas y otro compañero que vivía cerca.

Su pareja, también vecino de la zona, pasó más tarde por esa misma calle y se paró a preguntar qué pasaba en el edificio al ver todo rodeado de coches patrulla. Comentó que allí vivía su amiga y quedó en shock al saber que la víctima era Ana Enjamio, quien poco antes le había escrito por mensajería instantánea.

Inicialmente, la policía trabajó con la tesis de que el implicado actuó por despecho porque la joven lo dejó y rechazó volver con él. Cesar Adrio, de 38 años, había sido su supervisor cuando ella era becaria en Cablerías Auto y tuvieron un romance. Llegaron a convivir varios meses en un piso alquilado a nombre de él. El pasado verano, la joven fue contratada y pasó a trabajar en el departamento de planificación. La relación se terminó y ahora cobra fuerza la teoría de que el presunto asesino obró por celos. La motivación de un crimen no es una prueba pero ayuda a comprender todo el conjunto.

Una de las hipótesis es que, tras el asesinato, el agresor robó el móvil de la víctima para controlar sus mensajes de wasap y averiguar con quién se había escrito esa noche y si ella había tenido una cita con otro hombre.

Una teoría que maneja la policía es que el presunto asesino estaba obsesionado con la joven, con la que ya no tenía relación sentimental, y carcomido por los celos, quería comprobar si se había citado con otro hombre al terminar la cena. Según fuentes cercanas al caso, existe la sospecha de que el plan inicial del asesino era matar a su rival o a ambos. Lo paradójico es que ella envió su último mensaje a su novio de toda la vida, con el que había vuelto, solo media hora antes de ser apuñalada diez veces en su portal.

El presunto asesino, finalmente, desistió de cometer un segundo crimen, si es que tenía una intención real de llevarlo a cabo. Quizás no tuvo la oportunidad o al ver los mensajes no encontró el nombre que él buscaba.

El contenido de los wasaps de Enjamio será, por tanto, una de las claves para explicar el caso. Con la información aportada por las operadoras de telefonía, la policía puede reconstruir el itinerario que siguió el teléfono móvil de la joven hasta que se agotó la batería. El procedimiento es similar al usado con Diana Quer. La ubicación GPS dará pistas del último lugar donde estuvo el asesino con el teléfono robado antes de deshacerse del aparato y también delatará sus pasos.

La comisaría trabaja también en el análisis del ADN recogido. La familia de la víctima aún no ha presentado acusación particular.

Los agentes creen que el implicado había conseguido unas llaves para entrar en el portal

Otra incógnita del caso es saber cómo se coló el implicado en el portal sin ser visto. Ana Enjamio se había mudado recientemente al piso alquilado en la avenida de Madrid, que compartía con una estudiante y una trabajadora que ese fin de semana no dormían allí. La hora de la muerte de la víctima, según la autopsia, se sitúa en torno a las 5.15 horas. El vecino de 18 años que subió antes no vio nada raro. La cerradura de la puerta del vestíbulo no fue forzada y cierra perfectamente. También hay una cámara dirigida al telefonillo que no graba pero que permite a los vecinos saber quién quiere entrar. Existe la sospecha de que la propia víctima pudo haberle entregado una copia de las llaves, ya que tiempo atrás ambos habían convivido o porque ella misma lo dejó pasar para hablar. En todo caso, una vez dentro, era posible ocultarse tras la puerta de las escaleras y dejarla entreabierta para controlar el acceso al ascensor.