El bipartito de Mondariz estalla al romper la edila socialista con la marea local

l. c. ll.

La edila del PSOE de Mondariz, Marina Alfaro, consideró insuficiente la oferta del alcalde Xoán Carlos Montes, de Alternativa por Mondariz, para que asumiese las áreas de Urbanismo y Sanidad, y rompió ayer el gobierno bipartito de la villa tras meses de desencuentros. Alfaro aspiraba a manejar parte del presupuesto de la Diputación para obras, pero el alcalde no lo ha permitido, según la concejala. La edila explica que «durante los últimos meses se han hecho actuaciones con las que no estaba de acuerdo, como obras para unos cuantos, con contrataciones poco claras». «La ruptura es una decisión que llevaba tiempo meditando», señala la concejala, que dice que el cambio que quería en la gestión con respecto al PP no se produjo. En la corporación municipal, la marea local tiene 4 concejales; el PP, 3; el BNG, 2; el grupo local MsT, 1; y el PSOE, otro.