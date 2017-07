Pedro Armas: «La tendencia es que haya más dobles grados y con más plazas»

0

redacción / la voz 16/07/2017 05:00 h

Pedro Armas es vicepresidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). La presidencia del organismo que diseña la selectividad y las matriculaciones es rotatoria entre los delegados de los tres rectores, pero es Armas el que se encarga de la parte de comunicación: «Somos un equipo y creo que funcionamos muy bien», explica. Este coruñés del Agra, profesor titular de la UDC, es doctor en Historia por Santiago, ejerció de catedrático interino en la Complutense y con el bipartito, como delegado de la Xunta, se enfrentó a los colegios que aceptaban puntos falsos en la matriculación. Desde el 2008 está en la CIUG, donde ha visto pasar a tres rectores y varios conselleiros. Con el actual, Román Rodríguez, a pesar de estar lejos ideológicamente, se entiende de maravilla porque ambos anteponen la resolución de problemas a «izar banderitas, que es lo fácil». Hablando de la universidad gallega, exhibe ese talante pragmático pero no pierde de vista la justicia.

-Parece que los dobles grados han llegado para quedarse.

-Sí, ha sido un proceso. El primero fue ADE-Dereito de A Coruña, y reconozco que fui de los defensores. Al principio era una opción que se daba a los mejores alumnos de cada una de las carreras, pero eso no me parecía justo: el décimo de ADE puede tener un 8 y el undécimo de Dereito un 9 y quedarse fuera. Siempre defendí que tuviese un código diferente al de las carreras sencillas y elegir efectivamente los mejores expedientes de ambas.

-¿Cree que son el futuro?

-Sin duda la tendencia es que haya más simultaneidad de grados, uniendo carreras afines o complementarias, y que tengan más plazas. Normalmente las universidades empiezan con pocas, diez, y eso da buen resultado, pero creo que se pueden ampliar; ya hay algunos con 20 y más. Los de ADE+ Dereito de Vigo y A Coruña tienen 40 y 60 plazas, y las notas de corte siguen altas, de 10,950 la de UVigo y 11 la de la UDC.

-Oficialmente son «simultaneidade» y no doble grado. ¿Por qué?

-Bueno, la denominación fue algo delicado. No es un doble grado, sino dos a la vez. Tampoco querían que tuviese un nombre diferente porque no tiene asignaturas propias, es una cuestión organizativa. En cuanto al nombre, me lo inspiró Forges.

-¿Cómo? ¿Forges, Forges?

-A mí me encanta Forges y en una de sus viñetas, Mariano decía algo así como que las palabras terminadas en -dad le resultaban difíciles de entender, demasiado etéreas, inconcretas: qué es libertad, fraternidad, serenidad... casi son subjetivas; que él prefería «mortadela» o «chorizo», que esas las entendía muy bien [risas]. A partir de ahí pensé que podíamos buscar una palabra terminada en -dade y apareció simultaneidade.

-¿Y cree que se entiende?

-Bueno, la gente las llama doble grado. Ha pasado con la selectividad, que era y es la selectividad; nadie en la calle la ha llamado PAU o ahora ABAU. Supongo que todos buscamos cosas fáciles, y creo que algunas carreras perdieron demanda por el nombre.

-En la encuesta «El futuro laboral de los jóvenes», en la que colaboró la Xunta, se dice que el 65 % de los bachilleres consulta con su madre qué estudiar y el 54 %, con su padre.

-Los padres somos más conservadores. Si vemos Periodismo sabemos qué es, pero si se llama Gestión de la Información y Contenidos Digitales [esta carrera no se ofrece en Galicia] nos despista. Pensamos que puede estar bien para un máster, pero no para una formación básica.

-Por lo que dice, en Galicia hay algún experimento fallido.

-Alguno sí. Con Bolonia se apostó por cosas que no se mantienen en el tiempo. No solo el nombre, creo que la modalidad semipresencial no tiene muy buena acogida. Pero en general pienso que vamos por buen camino.

-¿Hay comunicación entre la universidad y las enseñanzas medias? Porque si el alumnado de bachillerato no sabe qué oferta hay, es difícil que la elija.

-Creo que la selectividad en Galicia funciona tan bien precisamente porque en los grupos de trabajo hay profesores de ambas etapas, que trabajan juntos de forma muy eficaz. Pero sí, falta diálogo entre la universidad y las enseñanzas medias. Se hacen muchas cosas, claro, los programas de información al alumnado de medias están funcionando muy bien, pero yo iría más allá: charlas, talleres, ciclos de cine en las facultades y que se lleve a los institutos. Darse a conocer más.

-Es sorprendente que no se sepa si la divulgación de una materia en ESO repercute en la matriculación: los institutos que fomentan la robótica, ¿tienen más estudiantes en ingenierías?

-No se sabe, y hoy por hoy no debería ser difícil y resultaría enormemente útil. Pero nos pasa a nosotros. En la CIUG damos a conocer cuadros y estadísticas porque las pedís los medios.