La selectividad desvela las fortalezas y debilidades de la enseñanza en Galicia

En el «top ten» de centros los hay de las cuatro provincias y de todos los tamaños

Un colegio privado, siete institutos públicos y dos colegios concertados (el bachillerato es privado, pero el resto de la enseñanza no). Estos son los colegios con las mejores notas de Galicia. No son los únicos buenos, obviamente, pero sí los que este año han quedado en lo más alto en la prueba que iguala a todos los alumnos: la selectividad, que ahora se llama ABAU (avaliación do bacharelato para o acceso á universidade). Aquí se analizan los datos de la fase obligatoria, que incluye los exámenes de Lengua, Lingua, Inglés (o Primera Lengua Extranjera), Historia de España y la troncal de opción (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Matemáticas II, Latín o Fundamentos del Arte). La nota máxima es un diez. Ni la Xunta ni la CIUG, el ente interuniversitario que se encarga de la selectividad y la matriculación universitaria, quieren dar un ránking, pero los colegios sí disponen de las cifras.

