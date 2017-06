0

Fernando Mostaza (Madrid, 1999), alumno del colegio Peleteiro de Santiago desde tercero de primaria, obtuvo un 9,9, la nota más alta de Galicia, en la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), la nueva selectividad. Fue la nota final más elevada, un 13,8. Estudiará Ingeniería Industrial y aún no ha decidido si seguirá en el equipo de la cantera del Obradoiro.

-¿Cómo fue su experiencia en esta nueva prueba?

-Bastante dura. Estás un año entero preparándote para jugártela a un examen y eso, la verdad, te pone nervioso.

-¿Fue muy diferente al modelo anterior de selectividad?

-No. Cambiaron algunos bloques de matemáticas, y temas de cada asignatura; pero el modelo es el mismo, prácticamente.

-¿Tuvo tiempo suficiente para responder?

-Sí, y para prepararla también. No tuve la tensión de falta de tiempo en ningún momento.

-¿Y esperaba una calificación tan elevada, tan destacada?

-No, ni me lo planteaba, la verdad. Creo que es la suerte, depende de tener un buen día y llevarlo bien preparado.

-¿Qué plan ha seguido los días previos?

-Al acabar los exámenes faltaban tres semanas para la ABAU. Me tomé la primera de vacaciones, después me puse de verdad a estudiar. Y resultó bien así.

-¿Se preparó en el colegio?

-Teníamos clases voluntarias en el colegio, pero también estudié en casa. Tardé media semana en empezar en serio, después dediqué semana y media sin parar.

-¿Le sorprendió el examen?

-No lo vi ni muy fácil ni muy difícil; respondió bien a lo que nos habían preparado en el colegio.

-¿Tiene claro el futuro?

-Sí, quiero hacer ingeniería industrial. No tengo claro si en Vigo o Madrid, depende de temas personales y familiares. Con esa nota puedo elegir sin problema.

-¿Influyó alguna persona para que escogiese esa ingeniería?

-No especialmente; aunque una de mis primas mayores estudió una ingeniería y la verdad, por lo que me cuenta, me atrae bastante. Pero dentro de mi familia no hay muchos ingenieros.

-¿Le interesa en especial algún sector industrial?

-Sí, seguramente me dedique a los motores y a la automoción, es lo que más me atrae de momento. Aunque a medida que haga la carrera iré decidiendo mi camino.

-Lo suyo son las ciencias, ¿no?

-Sí, me gustan más las ciencias; las letras las sufro un poco más.

-¿Y seguirá con el baloncesto?

-Juego al baloncesto desde los 10 años. En el Obradoiro estoy desde hace dos años, por un convenio del club con el colegio me dieron la oportunidad. Ficharon a gente de toda Galicia y se formó un buen equipo. Está por decidir si sigo o no con el baloncesto; la prioridad será la carrera.

-¿Le ocupa mucho tiempo el baloncesto?

-Entrenar dos horas al día, por lo menos; y un partido el fin de semana, que puede ser en Santiago o en cualquier parte de Galicia.

-¿Qué otras aficiones tiene?

-Si salir con amigos es una afición, esa; disfruto mucho con ellos.

-¿Dedica mucho tiempo a las redes sociales, a conectarse?

-Lo justo. Igual roban tiempo, pero veo que son útiles para la formación, es como dar un paso adelante con la tecnología.

-¿Qué le recomendaría a un colega que tenga la ABAU en septiembre?

-Que se tome un mes o mes y medio de descanso y después estudiar a tope: centrarse y a por todas. Yo fui a la ABAU como si fuese un examen más del colegio.