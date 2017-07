El imputado del Adif en el caso Angrois dice al juez que desconocía que se cambió el proyecto

Andrés Cortabitarte ha visitado los juzgados por tercera vez como investigado y en esta ocasión sí ha declarado. Asegura que no conocía el cambio de proyecto en la línea ferroviaria

Víctimas del Alvia increpan al exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte ha visitado los juzgados por tercera vez como investigado y en esta ocasión sí ha declarado. Asegura que no conocía el cambio de proyecto en la línea ferroviaria Marco Gundín

Santiago 27/07/2017 20:27 h

El exdirector de seguridad en la circulación del Adif ha comparecido en calidad de investigado ante el juez de Santiago que instruye el caso del accidente de tren de Angrois, en el que fallecieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas. Andrés Cortabitarte solo ha aceptado responder a las preguntas del magistrado, Andrés Lago Louro, el fiscal, Mario Piñeiro, y las de su propio abogado. En su declaración, que se ha prolongado durante una hora y media, ha sorprendido a las partes asegurando que desconocía el cambio de proyecto que afectó a la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que supuso eliminar el sistema de control continuo de la velocidad, el ERTMS, del último tramo del trayecto, en el que se encuentra la curva de A Grandeira en la que se produjo el fatal descarrilamiento.

Cortabitarte ha tratado en su declaración, según fuentes judiciales, de desviar sus posibles responsabilidades en este caso, en el que el juez le imputa 80 presuntos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros 144 de lesiones, tanto en Renfe como en la consultora pública de ingeniería Ineco, de la que Renfe y el Adif tienen más de la mitad del accionariado. Concretamente, ha señalado al responsable de seguridad de la operadora ferroviaria, lo que podría acarrear nuevas imputaciones.

A preguntas de su abogado, Andrés Cortabitarte ha asegurado que la normativa no exigía realizar un análisis de riesgo y tampoco otro para evaluar el posible fallo humano, que fue el que finalmente produjo el accidente al no frenar a tiempo el maquinista al llegar a la curva. Al no existir el ERTMS, tampoco el tren se frenó automáticamente.