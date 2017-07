Prisión provisional sin fianza para el hombre que apuñaló a su exnovia en Santiago

Le agarró por la espalda para detener el brutal ataque y dio aviso a la comisaría

La joven de nacionalidad rumana apuñalada por su expareja en Santiago ya ha sido operada y está estable dentro de la gravedad de sus heridas. Los médicos son optimistas, pero Ana María A., de 21 años, seguramente estaría muerta de no ser por la rápida y decidida intervención de una policía nacional que no estaba de servicio y que presenció la agresión. La agente, natural de Vigo pero destinada en la Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría compostelana, los conocidos como zetas, no dudó en actuar pese a ir de paisano y estar desarmada. Agarró al agresor por la espalda, tiró de él, le gritó que era policía y le instó a que soltara el arma. Su reacción hizo que A. V. huyera, pero ella misma llamó al puesto de mando habilitado en la ciudad por las fiestas del Apóstol, lo que permitió que le detuviesen a pocos metros de allí cuando intentaba escapar en dirección a la zona de Galeras en su coche, un Opel Astra de color ocre.

