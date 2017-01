Las autoridades investigan al menos otros dieciséis casos de «sextorsión»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

A los once casos que existen en Vigo de la llamada sextorsión hay que sumarle al menos otras dieciséis denuncias que investigan la Policía Nacional y la Guardia Civil en Santiago y la provincia de Pontevedra. Todas son similares. Sin saberlo, hombres y mujeres que contactan con desconocidos por Skype, mensajería instantánea o en chats sexuales son grabados en vídeo masturbándose, y posteriormente les extorsionan amenazándoles con difundir las imágenes en caso de que no abonen una cantidad económica que habitualmente oscila entre los 400 y los 1.000 euros. La cifra exigida inicialmente suele ser mayor y puede llegar hasta los 6.000 euros.

Estos otros seis casos confirmados en Santiago y diez en el área de Pontevedra -pero no en la capital provincial ni en las localidades de Marín y Vilagarcía- se suman a muchos otros destapados en España, por lo que buena parte de las pesquisas se están centralizando en Madrid. Se ha detectado que algunos de los extorsionadores proceden de África, pero también los hay en la Europa del Este. No se descarta que algunos formen parte de mafias organizadas especializadas en este tipo de delitos.

Entre las víctimas habría incluso menores. Juzgados de Vigo están estudiando denuncias de adolescentes de 13 y 14 años que fueron engatusadas por un falso joven para enviarles fotos suyas íntimas. Después fueron chantajeadas para que pagasen 200 euros o enviaran más imágenes eróticas bajo amenaza de difundir entre sus contactos las que ya habían mandado.

Los investigadores creen que podría haber muchos más casos entre menores de edad, ya que muchas preferirían callar y no denunciar los hechos si el extorsionador deja de molestarlas tras aceptar el pago del chantaje.

Aunque el perfil de la víctima de la sextorsión es el de un hombre de mediana edad, en Vigo también están afectadas varias mujeres en el entorno de los 40 años de edad y con buena posición económica.

Consejos policiales

Nuevos «amigos». La policía recomienda a los usuarios que actúen con cautela si reciben una solicitud de amistad de un desconocido, incluso si hay amigos en común.

Una extranjera seductora. El usuario debe sospechar si conoce por Internet a una persona muy atractiva que muestra fotos insinuantes y es una extranjera que casualmente está de viaje o planea visitar su localidad y quiere tener una relación íntima sin apenas conocerse.

No «jugar» en Skype. Otro consejo es no sucumbir a los deseos del nuevo «amigo» de «jugar» a través de la aplicación Skype, lo que puede comprometer al usuario. Recomiendan prudencia en el uso de la cámara web y ocultar lo que otros no deberían ver.

No pagar y denunciar. Si llega el chantaje, la policía recomienda actuar con calma y hacer capturas de pantalla, salvaguardar los perfiles del «amigo» en Facebook y Skype, obtener información de los beneficiarios de la extorsión y no pagar. No es seguro que el vídeo llegue a publicarse. Si se paga, el chantaje seguirá ahí y nunca acabará. Conviene denunciar y hacer caso omiso a otras amenazas de difusión.