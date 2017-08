Los médicos gallegos anuncian una huelga a partir de noviembre Exigen que se negocie su carrera profesional, algo que el Sergas vincula a que haya un respaldo económico

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 03/08/2017 12:51 h

La crisis económica obligó a paralizar el desarrollo de la carrera profesional de los sanitarios gallegos, que había comenzado años antes. Superado lo peor de la recesión, los trabajadores exigen que se recuperen los acuerdos retributivos suspendidos desde el año 2010, pero el camino está siendo más lento de lo esperado. Tanto que la coalición sindical que representa a los médicos gallegos, CESM-O`Mega, ha anunciado una huelga a partir del mes de noviembre tras la última reunión de la mesa sectorial, en la que el Sergas esgrime que mientras no tengan un respaldo económico y no finalice la elaboración de los presupuestos del 2018, no van a negociar nada.

Para la coalición médica esta respuesta supone poner «el carro delante de los bueyes», porque lo que hay que hacer es solicitar una partida económica e incluirla en las cuentas del próximo año.

El anuncio de la huelga en noviembre y no antes se produce, dicen los sindicatos, «para demostrar nuestra voluntad de acuerdo, dando un plazo razonable a la administración para que medite un cambio de actitud».

Los médicos no son los únicos que han anunciado movilizaciones. El resto de las organizaciones sindicales sanitarias, CIG, UGT, CC.OO. y CSIF, así como el Sindicato de Enfermería, han expresado también su intención de marcar un calendario de protestas ante la negativa de la Xunta para fijar un cronograma para la recuperación de los salarios.