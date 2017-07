La coordinadora de En Marea reconoce que fracasó en su intento de convocar un acto único para el 25J No se sumarán a la tradicional manifestación del Día da Patria porque "non vai ser un acto unitario"

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

22/07/2017 14:36 h

La coordinadora de En Marea dio a conocer esta mañana el programa de la fiesta con la que celebrarán el 25 de julio en la finca de Vistalegre, en Santiago. Según Victoria Esteban y Gonzalo Rodríguez, el lema con el que se convoca: «A Galicia que queremos» tiene un doble sentido porque «é a que amamos e a que queremos construír dende a pluralidade».

A En Marea no le parece mal que se hayan convocado diferentes actos para ese día porque, entiende la coordinadora, «o importante é que se celebre, hai organizacións como Podemos que o van facer este ano por primeira vez, o que chama a atención é que partidos como o PP ou o PSOE non vaian facelo». Con todo, Rodríguez reconoció que En Marea trató de hacer un acto conjunto con los partidos de la llamada confluencia pero que no fue posible llegar a un acuerdo. Tampoco lo fue con el BNG, porque si bien En Marea estaba dispuesta a sumarse a la tradicional manifestación del 25J, «o ano pasado tratouse de convocar un acto conxunto, colectivo, pero o BNG dixo que non era unitario, que quen quixera se sumara».

En todo caso, En Marea abre su fiesta del Día da Patria «a outras forzas políticas» porque mantiene que el suyo es «un espazo común».

La jornada empezará al mediodía en Vistalegre, a solo unos metros de la romería de Anova. Habrá intervenciones políticas de diferentes colectivos, una comida campestre con precios populares, música, poesía y actividades para los más pequeños, además de un árbol del que se podrán colgar los deseos «da Galicia que queremos».