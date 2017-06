Feijoo sitúa a Galicia como un dos primeiros pobos globais na entrega das medallas Castelao «A estrutura autonómica pode e debe ser perfeccionada», defende o presidente da Xunta

28/06/2017

Xusto Beramendi, Xosé Ramón Gayoso, Cristina Pato, o Centro Oceanográfico de Vigo e o Grupo Nove. Cinco persoeiros e entidades que defenden a identidade galega ás veces sin ser galegos de nacemento, como é o caso de Beramendi González, ou a pesares de estar emigrados. O Museo do Pobo Galego acolleu a entrega das medallas Castelao nun acto milimetrado no que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, puxo a Galicia como exemplo dun dos primeiros «pobos globais» como resposta ao illacionismo imposto, «que afogaba as súas enerxías». Na súa intervención para pechar o acto defendeu esta globalización nun tempo no que é convertida «por algúns na orixe de todos os males».

Porque aínda que non todo é bo na globalización nin na actual España das autonomías, nin o retorno ás fronteiras nin a liquidación irreflexiva do Estado autonómico levan a ningures. Isto a pesar de que hai que dar un pulo á UE, «e a estrutura autonómica pode e debe ser perfeccionada».

Feijoo loubou o traballo dos cincos galardoados, rematando por Xusto Beramendi e os seus traballos sobre o nacionalismo. O titular da Xunta asegurou que despois de que o galeguismo elaborado polos pensadores tivese poucas oportunidades de ser contrastado co sentir popular nalgunhas épocas, «xa existe un galeguismo compartido».

Beramendi agradeceu o recoñecemento e defendeu as cualidades de Castelao que deberan ter todos os políticos, «honestidade, defensa da identidade do pobo galego, loita contra as inxustizas sociais e sacrificio persoal no servizo público». Cofundador e presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, confiou en que os apoios públicos e privados a este museo se manteñan «cando nós non estemos».

Pola súa banda Xosé Ramón Gayoso asegurou que o seu único mérito «é estar sempre rodeado dos mellores» e defendou o traballo dos medios de comunicación públicos ao recibir esta distinción.

Cristina Pato fixo unha sentida semblanza das mulleres de Galicia e das verbas de Castelao. Defendeu a identidade cultural galega «tan poderosa como a da muller galega, como a da miña nai», dixo. Victoria Besada, directora do Centro Oceanográfico de Vigo, recordou que non se entende a terra galega «sen a presencia do mar» e agradeceu a medalla como un premio «á nos labor de vixiantes da saúde do medio mariño».

Finalmente Miguel Ángel Campos, presidente do Grupo Nove, compartiu con cociñeiros, produtores ou colleiteiros un recoñecemento ao traballo deste grupo que quince anos despois segue a ter os mesmos obxectivos, difundir a cultura gastronómica galega dentro e fora das fronteiras, facer unha cociña de produto e contemporánea e levar a cabo un traballo de formación.