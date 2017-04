Protesta contra el regreso a las aulas del profesor Luciano Méndez

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

«Non é a minisaia, non é o pantalón, na mente do machista está a provocación». Con este y otros lemas protestan más de medio centenar de personas a las puertas de la Facultade de Económicas de la Universidade de Santiago por la reincorporación del profesor Luciano Méndez, suspendido dos meses de empleo y sueldo por hacer comentarios sobre el escote de una alumna en clase.

«Non nos parece suficiente a sanción que lle impuxo a USC a Luciano Méndez», explicó Noelia Outón, una estudiante que denunció que durante la jornada de huelga contra la Lomce del pasado 9 de marzo el docente la empujó y la tiró al suelo. «Esiximos a inmediata expulsión deste profesor», explicó Noelia, porque consideran que una persona «coas actitudes machistas que se reafirma despois dunha sanción e que continúa facendo as mesmas declaracións e aínda máis fortes non pode seguir dando aulas no ensino público».

La concentración, convocada por organizaciones juveniles, estudiantiles y feministas, no es la primera y parece que tampoco será la última. «Pensamos continuar facendo accións contra a volta ás aulas deste profesor» explicó Outón. ¿Hasta cuando? «Ata que o expulsen».

Sobre el expediente que la USC abrió a varios estudiantes que protestaron contra los comentarios del docente quitándose las camisetas en el aula, la joven explicó que había quedado en una amonestación verbal por una falta leve.